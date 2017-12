PANDURII - DINAMO, ÎN OPTIMILE CUPEI ROMÂNIEI

Echipa Dinamo Bucureşti, deţinătoarea trofeului, va întâlni formaţia Pandurii Tg. Jiu, în optimile de finală ale Cupei României-Timişoreana la fotbal, conform tragerii la sorţi desfăşurate ieri, la Casa Fotbalului din Bucureşti. Programul partidelor din optimi: Delta Tulcea - Rapid Bucureşti, CF Brăila - Oţelul Galaţi, CFR Cluj - FC Botoşani, Concordia Chiajna - Steaua Bucureşti, Pandurii Tg. Jiu - Dinamo Bucureşti, Astra Ploieşti - CS Turnu Severin, FC Braşov - Petrolul Ploieşti şi Ceahlăul Piatra Neamţ - Gaz Metan Mediaş. Meciurile sevor disputa pe 30 octombrie, 31 octombrie şi 1 noiembrie, programul urmând să fie stabilit de Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal, în funcţie de televizări.

TRICOLORII AU URCAT 11 LOCURI ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a urcat 11 locuri şi se află pe poziţia 46, cu 619 puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna septembrie, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Adversarele tricolorilor din Grupa D a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2014 ocupă următoarele poziţii: Olanda - locul 6 (1.141p), Turcia - locul 36 (689p), Ungaria - locul 49 (593p), Estonia - locul 69 (485p) şi Andorra - locul 201 (13p). Pe primul loc se menţine campioana mondială şi europeană en titre Spania, cu 1.611p, urmată de Germania (1.459p) şi de Portugalia (1.259p).

RĂZVAN MARIN A ÎNSCRIS PENTRU NAŢIONALA U17

Naţionala de fotbal Under 17 a României a susţinut al doilea meci din cadrul grupei preliminare de calificare la Campionatul European din 2013. După 1-1 în meciul de debut cu Macedonia, jucătorii pregătiţi de Nicolae Ungureanu au întâlnit echipa Suediei, în faţa căreia au cedat, scor 1-2 (1-1). Golul “tricolorilor mici” a fost înscris de Răzvan Marin, jucătorul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” marcând în min. 29. Răzvan Marin a evoluat pe toată durata întâlnirii. Pentru România U17 a jucat tot meciul un alt jucător al clubului constănţean, Andrei Luduşan, în vreme ce Cătălin Torişte nu a fost introdus pe teren. În ultimul meci din cadrul grupei preliminare, România U17 va întâlni echipa similară a Irlandei (liderul la zi al grupei), meciul fiind programat astăzi, de la ora 15.00. Clasament: 1. Irlanda 4p (golaveraj: 5-2), 2. Suedia 4p (3-2), 3. România 1p (2-3), 4. Macedonia 1p (2-5). Primele două clasate se califică la Turul de Elită al Campionatului European.

DORIN GOIAN, SUSPENDAT O ETAPĂ ÎN SERIE B

Internaţionalul român Dorin Goian, fundaşul echipei italiene Spezia, care a primit un cartonaş galben în partida cu Reggina, a fost suspendat pentru o etapă în liga a doua italiană. Tot o etapă de suspendare a primit şi colegul lui Dorin Goian de la Spezia, mijlocaşul Paolo Sammarco. Cei doi vor absenta de la meciul din deplasare cu Livorno, care va avea loc luni, în etapa a 8-a din Serie B.

FOTBALIST ITALIAN CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE CU SUSPENDARE

Fostul fotbalist italian al echipei AS Bari, Andrea Masiello, a fost condamnat, ieri, la un an şi zece luni de închisoare cu suspendare pentru asociere de tip mafiot şi fraudă sportivă. În acelaşi caz, doi prieteni ai lui Masiello, Gianni Carella şi Fabio Giacobbe, ambii pariori, au fost condamnaţi la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare fiecare. Sentinţa a fost emisă de judecătorul Tribunalului din Bari, Michele Parisi. Cei trei au fost găsiţi vinovaţi de fraudă sportivă la meciurile US Palermo - AS Bari, AS Bari - Sampdoria Genova, AS Bari - US Lecce şi Bologna - AS Bari. Andrea Masiello, arestat la începutul lunii aprilie, a recunoscut că şi-a dat un autogol pentru bani în sezonul trecut, la meciul AS Bari - US Lecce, scor 0-2, disputat la 15 mai 2011. Masiello, care iniţial a negat acest fapt, a recunoscut în faţa procurorului că a primit 50.000 de euro de la pariorii Gianni Carella şi Fabio Giacobbe, ambii arestaţi în scandalul meciurilor trucate din Italia. Partida AS Bari - US Lecce, scor 0-2, disputată în ultima etapă a sezonului trecut, a permis grupării din Lecce să se salveze de la retrogradare. Operaţiunea “Last Bet” cuprinde trei capitole, iar ancheta este condusă de Parchetul din Cremona, de cel din Bari şi de cel din Napoli. În acest caz au fost reţinuţi printre alţii fostul internaţional Giuseppe Signori, fostul căpitan al formaţiei Atalanta Bergamo, Cristiano Doni, şi fostul jucător al formaţiei AS Bari, Andrea Masiello.

CONTROALE LA SEDIUL FEDERAŢIEI ITALIENE ŞI LA CLUBUL NAPOLI

Clubul italian SSC Napoli a făcut obiectul unui control, ieri, după un raid al gărzii financiare din Italia, care a verificat contractele jucătorilor, agenţii efectuând o percheziţie şi la sediul din Roma al Federaţiei Italiene de Fotbal, a anunţat agenţia Ansa. „Este vorba doar de o informare. Nimeni nu a fost acuzat. Contractele SSC Napoli, de când a fost preluat de Aurelio De Laurentiis, au fost mereu redactate riguros şi în conformitate cu regulile fiscale”, a declarat avocatul grupării Napoli, Mattia Grassani. „Poliţia ne-a cerut copii ale contractelor încheiate între agenţi, jucători şi club, iar noi le-am dat. Asta e tot ce ştim, nimic mai mult”, a declarat un purtător de cuvânt al FIGC pentru AFP. De asemenea, Garda Financiară a percheziţionat şi sediul casei de producţie a lui De Laurentiis de la Rome, la Filmauro, susţine Ansa. Poliţia a efectuat aceste descinderi cu mandat de percheziţie de la procurorul din Napoli.

PUYOL A SUFERIT O LUXAŢIE LA COT ÎN MECIUL CU BENFICA

Căpitanul formaţiei FC Barcelona, Carles Puyol, a suferit o luxaţie la cot, după ce a căzut pe braţul stâng la meciul de Liga Campionilor cu Benfica Lisabona, câştigat de catalani cu 2-0. Titular în meciul de marţi, Puyol revenea în echipă după ce a fost victima unei întinderi la ligamentul încrucişat al genunchiului stâng, pe 15 septembrie, în partida cu Getafe, leziune pentru care ar fi trebuit să fie indisponibil între patru şi şase săptămâni. Această nouă accidentare îl va ţine departe de teren circa opt săptămâni, inclusiv la meciul de duminică, de pe Camp Nou, cu Real Madrid.

BĂTAIE ÎNTRE SUPORTERII ECHIPEI PSG

Şase persoane au fost rănite, ieri dimineaţă, la Porto, în timpul unei bătăi între suporterii echipei Paris Saint-Germain, înaintea meciului pe care formaţia franceză l-a disputat, aseară, împotriva campioanei Portugaliei, FC Porto, în etapa a 2-a a Grupei A din Liga Campionilor, informează surse din cadrul poliţiei. „Şase persoane au fost rănite, dintre care două mai grav”, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul poliţiei. Conform sursei, incidentul a avut loc în centrul oraşului Porto între două grupuri rivale de fani ai formaţiei pariziene. Participanţii la bătaie au folosit bare de fier şi cuţite. Clubul Paris Saint-Germain a prevăzut o deplasare oficială a suporterilor la Porto, dar a anulat această iniţiativă din cauza faptului că foarte puţine persoane s-au înscris. Aproximativ 50 de fani francezi au făcut deplasare pe cont propriu la Porto.

SUSPENDAREA LUI CONTE AR PUTEA FI REDUSĂ

Suspendat în luna august pentru că nu a anunţat autorităţile în legătură cu Afacerea ”Calcioscommesse”, Antonio Conte ar putea să beneficieze de clemenţă, în sensul că pedeapsa ce i-a fost aplicată ar putea fi redusă. Antrenorul lui Juventus Torino a fost suspendat pentru zece luni, dar Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Italia va hotărî până vineri dacă îi va reduce suspendarea de la zece la patru luni. Acesta analizează anumite elemente apărute recent şi care îi sunt favorabile lui Conte. În cazul în care tribunalul va decide reducerea suspendării, antrenorul torinezilor îşi va ispăşi pedeapsa până la sfârşitul acestui an.

DIABY, INDISPONIBIL TREI SĂPTĂMÂNI

Internaţionalul francez Abou Diaby, de la Arsenal Londra, va fi indisponibil în următoarele trei săptămâni, din cauza unei accidentări la coapsă. Diaby a ratat meciul de aseară cu Olympiakos Pireu, din Grupa B a Ligii Campionilor, şi va lipsi de la jocul Spania - Franţa din preliminariile CM 2014, programat pe 16 octombrie. Fotbalistul francez s-a accidentat în debutul partidei dintre Arsenal şi Chelsea (scor 1-2), disputată sâmbătă în campionatul Angliei. El a avut un început excelent de sezon alături de ”tunari” şi o revenire spectaculoasă în echipa Franţei, pentru care a marcat golul victoriei în partida cu Finlanda (1-0), disputată luna trecută. Cariera mijlocaşului în vârstă de 26 ani a fost perturbată de numeroase accidentări. În sezonul trecut, el nu a jucat decât 97 de minute în toate competiţiile pentru Arsenal şi niciun meci pentru Les Bleus.

KATSOURANIS ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU PANATHINAIKOS

Mijlocaşul grec Kostas Katsouranis şi-a reziliat contractul cu Panathinaikos Atena, a anunţat noul preşedinte al clubului, Giannis Alafouzos. Contractul lui Katsouranis, în vârstă de 33 de ani, expira în vara anului 2013, iar el era considerat unul dintre cel mai bine plătiţi jucători ai grupării elene. Panathinaikos ocupă locul 8 în campionat după cinci etape, cu o victorie, trei remize şi o înfrângere. Se pare că Alafouzos şi antrenorul portughez Jesualdo Ferreira nu ar fi fost mulţumiţi de performanţele lui Katsouranis din teren şi de comportamentul său din afara lui, conform presei locale. Katsouranis, campion al Europei cu Grecia în 2004, are 97 de selecţii în echipa naţionale.

CAGLIARI ŞI-A DEMIS ANTRENORUL

Massimo Ficcadenti a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei Cagliari, ocupanta ultimului loc în clasamentul campionatului Serie A. Ficcadenti a fost înlocuit cu Ivo Pulga (48 de ani), fost la tineret şi fost antrenor secund la Modena. Massimo Ficcadenti (45 de ani) este al treilea antrenor din Serie A demis în acest sezon, după Domenico Di Carlo (Chievo Verona) şi Giuseppe Sannino (US Palermo). După şase etape disputate în campionatul italian, Cagliari ocupă ultimul loc, cu două puncte, fiind singura formaţie din Serie A care nu a obţinut nicio victorie în actuala stagiune.