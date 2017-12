TRIATHLON CHALLENGE MAMAIA 2012

A patra ediţie a Triathlon Challenge este programată sâmbătă, la Mamaia fiind aşteptaţi peste 600 de participanţi, care se vor întrece pe categorii de vârstă, în următoarele probe - olimpică: înot 1.500 m + ciclism 40 km + alergare 10 km; sprint: înot 750 m + ciclism 20 km + alergare 5 km; supersprint: înot 400 m + ciclism 10 km + alergare 2,5 km; ştafetă: echipe de trei persoane, pe distanţele probei de sprint; Company Tri: triathlon pentru companii. Programul Triathlon Challenge Mamaia 2012 - sâmbătă, ora 8.30 - 9.45: sosirea participanţilor, intrarea în zona de tranziţie - parcare Restaurant Kaiac; ora 9.15 - 9.45: sesiunea de încălzire la scenă; ora 9.45 - 10.00: şedinţa tehnică pe scurt; ora 10.00: start Triathlon Challenge - supersprint şi sprint; ora 10.45: start Triathlon Challenge - probele pe distanţa olimpică; ora 11.30: sosirea primilor participanţi; ora 14.30: afişarea rezultatelor; ora 14.45: festivitatea de premiere. Sâmbătă, în ziua desfăşurării competiţiei, vor fi impuse restricţii de circulaţie în staţiunea Mamaia, urmând să fie utilizat doar sensul de mers de la Constanţa spre Năvodari, celălalt sens fiind blocat între orele 9.30 şi 14.00.

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ

CSU Neptun Constanţa va evolua, duminică, de la ora 13.00, în etapa a 2-a a Diviziei A la fotbal feminin. “Universitarele” constănţence vor întâlni, în deplasare, pe HC Activ CSO Plopeni, echipă în faţa căreia doreşte să obţină un nou succes. Celelalte partide ale etapei se vor disputa tot duminică: ACS Sf. Gheorghe - Nova Force Giurgiu (ora 11.00), ACS SSP Bucureşti - Rapid Bucureşti (ora 11.00), CSM Unirea Slobozia - HM Buzău (ora 12.00), Ştiinţa Bucureşti - LPS Iaşi (ora 13.00), HCF Piatra Neamţ - U. Tîrgovişte.

CUPA “FRIENDS” LA MINIFOTBAL

La sfârşitul acestei săptămâni, pe terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian) are loc etapa a 4-a contând pentru Cupa “Friends” la minifotbal, competiţie inclusă în Campionatul Naţional de minifotbal. Iată meciurile: sâmbătă: Cariocas - Tomis Juniors (16.00); Store - Detectors (17.00); Blue Team - Excelsior (18.00); Expert Media - Arsenal Inel II (19.00); duminică: Crazy Team - Juventus (12.00); Soveja - Auto Garage (ora 13.00); Palas - Flamengo Boys (14.00); Cetăţenii - Victoria Cumpăna (15.00); Dorally Mall - Easy (16.00); Macul Roşu - FBT & Valea Dacilor (17.00); Tomis Nord - Club Auto Tomis (18.00); Poarta 6 - Triumf (19.00); CFR - Black Sea (20.00); Tiki Taka - Km 4-5 (21.00).

CURSUL DE ARBITRI DE FOTBAL

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa (preşedinte Vasile Mihu) şi Comisia Judeţeană de Arbitri (preşedinte Aurel Oniţa) anunţă că au început înscrierile pentru Cursul de arbitri de fotbal, care va fi organizat pe durata anului 2012. Cursurile vor începe în data de 27 septembrie 2012, ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, sala mică. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta între 14 şi 25 de ani, se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoane de contact: Cosmin Stoian (0721.235.541) şi Fernando Costache (0723.780.820).

CUPA PRIETENIEI-MILLENIUM LA FOTBAL

A doua ediţie a Cupei Prieteniei-Millenium la fotbal, turneu rezervat veteranilor, a programat, vineri, la Baza Sportivă “CFR” din Constanţa, primele două partide: Tomis Socep-Cuget Liber - Telegraf & TV Neptun 5-1 (Raj Cărăuleanu 2, Michi Iordan, Viorel Farcaş, Bogdan Poteleanu / Bogdan Chiriţă - ratările uriaşe ale jucătorilor de la Telegraf & TV Neptun fiind “vinovate” de această diferenţă de scor) şi CFR Constanţa - FC Braşov 2-1 (Viorel Mania - penalty, Sorin Ţeican / Adrian Brănescu). Sâmbătă sunt programate ultimele două meciuri ale turneului, CFR Constanţa - Telegraf & TV Neptun (teren CFR 2) şi Tomis Socep-Cuget Liber - FC Braşov (teren CFR 1), urmate de festivitatea de premiere.

CUPA BALCANICĂ LA VOLEI

Echipa de volei feminin Unic Piatra Neamţ a fost învinsă, vineri, la Ankara, de formaţia turcă Ilkbank, scor 3:0 (25:16, 25:15, 25:23), în manşa tur din Cupa Balcanică. Cupa Balcanică a fost programată inţial cu cinci echipe la start, dar trei dintre acestea - Buducnost (Muntenegru), ZOK Varadin (Serbia) şi OK Gacko (Bosnia) - s-au retras din competiţie. Astfel, Ilkbank şi Unic Piatra Neamţ joacă manşă tur-retur, ambele partide la Ankara. Cea retur va avea loc duminică. Câştigătoarea dublei va evolua în turul al doilea al Challenge Cup, cu Tirol Innsbruck. În aceeaşi fază a competiţiei vor mai fi angrenate două formaţii feminine româneşti, CSM Tg. Mureş şi CSM Bucureşti. La masculin, turneul similar din Cupa Balcanică este găzduit de Baia Mare, cu trei echipe la start. Vineri, în prima dispută, Istanbul BSSK a învins Partizan Belgrad, cu 3:1 (25:19, 25:20, 22:25, 25:19). Sâmbătă va avea loc disputa dintre Ştiinţa Explorări Baia Mare şi Partizan Belgrad, iar duminică cea dintre Ştiinţa şi BSSK. Câştigătoarea turneului va juca în primul tur al Challenge Cup, cu Metallurg Zhlobin.

PRELIMINARIILE CM DE HANDBAL MASCULIN TINERET

Echipa de handbal masculin tineret a României (under 21) va evolua în grupa a 7-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2013, cu echipele Rusiei, Turciei şi Israelului, potrivit tragerii la sorţi de vineri, de la Viena. În preliminariile europene pentru calificarea la turneul final al CM din 2013 (14-28 iulie, în Bosnia) participă 28 de echipe, în afara celor calificate direct, adică Bosnia (naţiune gazdă), Spania (campioană europeană under 20) şi Croaţia (vicecampioană europeană under 20). Cele 28 de echipe au fost împărţite în şapte grupe a câte patru, meciurile fiind programate între 4-6 ianuarie 2013. Din grupele 1 şi 2 se vor califica la turneul final primele două clasate, iar din grupele 3-7 doar câştigătoarea. La tragerea la sorţi de vineri, România a făcut parte din urna a patra valorică (ultima). România are prima opţiune pentru organizarea grupei.

BCM U. PITEŞTI A CÂŞTIGAT SUPERCUPA ROMÂNIEI LA BASCHET MASCULIN

Campioana României la baschet masculin, CSU Ploieşti, a fost învinsă, vineri, la Bucureşti, de către deţinătoarea Cupei României, BCM U. Piteşti, scor 75-83 (43-38), care a obţinut astfel Supercupa României. Ambele formaţii vor evolua în sezonul 2012-2013 şi în FIBA Eurochallenge. Supercupa României s-a disputat pentru prima dată în istoria baschetbalistică a ţării şi a revenit formaţiei piteştene, care îşi trece astfel în cont primul trofeu al sezonului. La feminin, Supercupa nu se poate organiza în acest an, deoarece atât campionatul, cât şi Cupa României, au fost cucerite de aceeaşi echipă, CSM Tîrgovişte.

CRIŞUL ORADEA A CUCERIT CUPA ROMÂNIEI LA POLO FEMININ

Prima ediţie a Cupei României la polo feminin a fost cucerită, vineri, de formaţia Crişul Oradea, care va primi trofeul sâmbătă, după încheierea competiţiei similare masculine, la Tg. Mureş. În primul meci al zilei, Crişul Oradea a învins formaţia gazdă Torpi Tg. Mureş, cu 11-10, iar în cursul serii s-a impus în faţa fetelor de la Brenntag Bucureşti, cu 23-1. Cu două victorii din tot atâtea posibile, Crişul a cucerit Cupa. Sâmbătă va avea loc partida dintre Torpi şi Brenntag, al cărei rezultat nu mai contează. Crişul Oradea a cucerit Cupa României la nici două luni de când a câştigat şi titlul de campioană. La Tg. Mureş se derulează şi meciurile din Cupa României masculină, sâmbătă fiind programate disputele din ultima etapă, după care câştigătoarea la masculin, dar şi Crişul Oradea vor primi trofeele.

NAŢIONALA DE FOTBAL FEMININ, CEA MAI BUNĂ CLASARE DIN ULTIMELE DECENII ÎNTR-O GRUPĂ PRELIMINARĂ

Naţionala de fotbal feminin a României a reuşit cea mai bună clasare într-o grupă preliminară din 1990 până în prezent, deşi nu a obţinut calificarea în play-off-ul Campionatului European 2013, informează frf.ro. Elevele antrenate de Maria Delicoiu şi Mirel Albon au ocupat locul 3 în Grupa a 2-a, cu 16 puncte, după Germania (28p) şi Spania (20p), dar înaintea Elveţiei (15p), Kazahstanului (7p) şi Turciei (1p). Naţionala României a înregistrat cinci victorii, un egal şi patru înfrângeri, unica remiză, scor 0-0, fiind realizată miercuri, în ultimul meci din grupă, la Madrid, contra Spaniei. În capitala spaniolă au evoluat următoarele jucătoare: Mirela Ganea - Corina Olar, Olivia Oprea, Ioana Bortan, Maria Ficzay - Andreea Corduneanu (46 Andreea Voicu) - Raluca Sârghe, Ştefania Vătafu, Alexandra Lunca (90+2 Mara Bâtea), Florentina Spânu Olar - Laura Rus (85 Anne Marie Bănuţă). La turneul final s-au calificat Suedia (ţara gazdă a fazei finale, programată între 10 şi 28 iulie 2013), câştigătoarele celor şapte grupe (Italia, Germania, Norvegia, Franţa, Finlanda, Anglia şi Danemarca) şi cea mai bună dintre echipele clasate pe locul 2 (Olanda). Celelalte şase naţionale care au încheiat preliminariile pe poziţia secundă (Rusia, Spania, Islanda, Scoţia, Ucraina şi Austria) vor juca play-off (20/21 şi 24/25 octombrie), urmând să desemneze ultimele trei participante la turneul final.

NICULESCU, ÎN FINALĂ LA GUANGZHOU

Perechea Monica Niculescu / Jarmila Gajdosova (România / Australia), cap de serie nr. 1, s-a calificat, vineri, în finala turneului WTA de la Guangzhou (China), după ce a învins, cu 7-5, 7-6 (3), cuplul Tetiana Luzhanska / Saisai Zheng (SUA / China). În ultimul act, Niculescu şi Gajdosova vor întâlni învingătoarea din meciul dintre Tamarine Tanasugarn / Shuai Zhang (Thailanda / China) - Xinyun Han / Wan-Ting Liu (China). Finalistele sunt recompensate cu un cec în valoare totală de 5.750 de dolari şi 200 de puncte WTA, în timp ce învingătoarele vor primi 11.000 de dolari şi 250 de puncte ATP.

CÎRSTEA, ELIMINATĂ ÎN SEMIFINALE LA GUANGZHOU

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 30 WTA şi cap de serie nr. 3, a fost eliminată, vineri, în semifinalele turneului de la Guangzhou, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Cîrstea a fost învinsă, cu 6-4, 6-2, de britanica Laura Robson, locul 74 WTA, la capătul unui meci care a durat aproximativ o oră şi jumătate. Pentru participarea la turneul de la Guangzhou, Cîrstea va primi 130 de puncte WTA şi un cec în valoare de 10.200 de dolari. Robson a devenit astfel prima jucătoare din Marea Britanie care ajunge într-o finală WTA după 22 de ani, informează guardian.co.uk. Înaintea sportivei Laura Robson, Jo Durie a fost ultima jucătoare din Marea Britanie care a disputat o finală, în 1990, la Newport (SUA).

HĂNESCU, ÎN SEMIFINALE LA SZCZECIN

Tenismanul Victor Hănescu, cap de serie nr. 5, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului challenger de la Szczecin (Polonia), dotat cu premii în valoare totală de 106.500 de euro. Hănescu l-a învins, în sferturile de finală, cu 4-6, 6-3, 6-3, pe spaniolul Daniel Munoz. Hănescu îl va întâlni în semifinale pe francezul Jonathan Dasnieres de Veigy.

NA LI VA PARTICIPA LA TURNEUL DE LA TOKYO

Sportiva chineză Na Li, nr. 8 mondial, va participa săptămâna viitoare la turneul WTA de la Tokyo, în ciuda tensiunilor teritoriale dintre Japonia şi China, au anunţat, vineri, organizatorii. Alături de Na Li, la competiţie vor participa şi compatrioatele sale Zheng Jie şi Peng Shuai. „Ele vor veni, nu ni s-a comunicat că nu vor participa”, au asigurat organizatorii turneului. În ultima perioadă, mai mulţi sportivi din cele două ţări s-au retras de la diverse competiţii organizate de China, în cazul japonezilor, respectiv de Japonia, în cazul chinezilor. Echipele japoneze de rugby, ciclism şi tenis de masă au decis să nu participe la concursuri în China, de teamă că ar putea fi în pericol acolo. De asemenea, jucători chinezi de badminton au decis să lipsească de la Open-ul de la Tokyo. De mai multe săptămâni, relaţiile dintre Beijing şi Tokyo sunt tensionate, chinezii revendicând arhipelagul japonez Senkaku, sub numele Diaoyu. Insulele disputate se află la circa 200 km nord-est de coastele Taiwanului, care de asemenea le revendică, şi la 400 km vest de insula Okinawa (sudul Japoniei). Decizia de săptămâna trecută a guvernului japonez, de a naţionaliza aceste insule, a fost întâmpinată în mai multe oraşe din China cu manifestaţii antijaponeze, unele chiar violente.

JAPONIA S-A RETRAS DIN TURUL CICLIST AL CHINEI

Tensiunea dintre China şi Japonia din cauza diferendului teritorial din Marea Chinei Orientale continuă să aibă repercusiuni în lumea sportivă, prin retragerea sportivilor japonezi din Turul ciclist al Chinei şi dintr-o probă din Cupa Mondială de tenis de masă. Federaţia japoneză de ciclism a anunţat că rutierii, conducătorii echipelor, jurnaliştii şi un controlor antidoping japonez prezenţi în Turul ciclist al Chinei (15-23 septembrie) au fost rugaţi să părăsească China de către organizatori, din cauza temerilor privind securitatea lor. Kasumi Ishikawa, membră a echipei Japoniei, vicecampioană olimpică la tenis de masă la Londra, a anunţat la rândul ei că nu va participa la etapa de Cupă Mondială prevăzută în acest weekend la Huangshi, în China. Marţi, China şi-a retras jucătorii din turneul de badminton aflat în curs în Japonia. Aceste anunţuri survin într-un context diplomatic tulbure între cele două ţări din cauza diferendului teritorial din Marea Chinei Orientale. Decizia de săptămâna trecută a guvernului japonez de a naţionaliza un mic arhipelag din această mare, numit Senkaku de japonezi şi Diaoyu de chinezi, a suscitat iritarea Beijingului, declanşând numeroase manifestări antijaponeze în oraşele chinezeşti.