ELENA FRÎNCU NU MAI MERGE LA JO 2012

Singura personalitate a sportului constănţean care a primit Colanul Olimpic, cea mai înaltă distincţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Elena Frîncu, nu va mai face deplasarea la Jocurile Olimpice de la Londra, unde ar fi trebuit să fie şeful delegaţiei de gimnastică a României. “Din motive personale, nu voi merge la Londra, dar le doresc sportivilor constănţeni şi celor din delegaţia României mult succes”, a explicat Elena Frîncu, membru în Comitetul Executiv al COSR.

HORIA TECĂU VISEAZĂ LA O MEDALIE

Tenismanul constănţean Horia Tecău a declarat, ieri, înaintea plecării spre Londra, unde va participa pentru prima oară la Jocurile Olimpice, că şanse mai mari pentru obţinerea unei medalii sunt în proba de dublu mixt, deoarece numărul de meciuri este mai redus. “Îmi pare rău pentru Monica Niculescu deoarece s-a accidentat şi ratează Jocurile Olimpice. De la început am spus că voi participa în proba de dublu mixt alături de cea mai bună jucătoare română din clasamentul WTA, aceasta fiind Irina Begu. Sper să ne calificăm între cele 16 echipe şi să avem câteva zile la dispoziţie ca să ne antrenăm. E mai uşor la mixt, pentru că după două meciuri te baţi deja pentru o medalie”, a spus Tecău. La rândul său, coechipierul său din proba de dublu, Adrian Ungur, a spus că îşi doreşte să obţină o medalie. “Suntem pregătiţi pentru vremea răcoroasă de la Londra. Ne-am dori enorm să aducem o medalie, nu contează dacă la simplu, dublu sau mixt. Cu Horia nu am mai jucat de la Campionatele Europene sub 18 ani, deci de nouă ani, dar voi munci pentru a ne putea adapta unul cu celălalt”, a explicat Ungur.

ADRIAN UNGUR A REVENIT ÎN TOP 100 ATP

Tenismanul Adrian Ungur ocupă locul 98 ATP, cu 548 de puncte, după o urcare de patru poziţii, astfel că revine în Top 100 al clasamentului jucătorilor profesionişti dat publicităţii ieri. Victor Hănescu a urcat 7 locuri în clasamentul ATP, până pe poziţia 116, cu 485p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău ocupă în continuare locul 11 ATP, cu 5.250p. Primi trei sportivi din această ierarhie sunt următorii: 1. Roger Federer (Elveţia) 11.075p; 2. Novak Djokovici (Serbia) 11.000p; 3. Rafael Nadal (Spania) 8.905p.

NICULESCU, ÎN STAŢIONARE ÎN IERARHIA WTA

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu continuă să fie cel mai bine clasată româncă în topul WTA dat publicităţii ieri, în care se află pe locul 34, la fel ca şi săptămâna trecută, cu 1.640 de puncte. Niculescu este urmată de Sorana Cîrstea, care a coborât de pe 38 pe 39, cu 1.496p. Şi constănţeanca Simona Halep a coborât, de pe 45 pe 50, cu 1.255p. În schimb, Alexandra Cadanţu a urcat de pe 77 pe 72, cu 867p, spre deosebire de Irina-Camelia Begu, care a coborât de pe 67 pe 79, cu 810p. În clasamentul de dublu, Niculescu a coborât de pe locul 29 pe 30, cu 2.415p, iar Begu se menţine pe 36, cu 2.205p. Primele trei locuri în ierarhia WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Victoria Azarenka (Belarus) 8.800p; 2. Agnieszka Radwanska (Polonia) 8.530p; 3. Maria Şarapova (Rusia) 8.370p.

ANDY RODDICK A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA ATLANTA

Tenismanul american Andy Roddick a câştigat al doilea titlu într-o lună, după succesul de la Eastbourne din 23 iunie, el impunându-se, duminică, în finală la Atlanta, în faţa luxemburghezului Gilles Muller, cu 1-6, 7-6 (7/2), 6-2. Roddick a obţinut al 32-lea titlu din circuit în 52 de finale. La dublu s-a impus perechea Matthew Ebden / Ryan Harrison (Australia / SUA), care a învins cuplul Xavier Malisse / Michael Russell (Belgia / SUA), scor 6-3, 3-6, 10-6.

DOMINIKA CIBULKOVA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA CARLSBAD

Jucătoarea slovacă de tenis Dominika Cibulkova, nr. 14 mondial, a câştigat turneul de la Carlsbad (SUA), după ce a învins-o în finală pe sportiva franceză Marion Bartoli (10 WTA), cu 6-1, 7-5. Cibulkova, care va participa şi la JO, a avut nevoie de 95 de minute pentru a câştiga al doilea titlu din carieră. La dublu s-a impus perechea americană Raquel Kops-Jones / Abigail Spears, care a trecut de cuplul Vania King / Nadia Petrova (SUA / Rusia), cu 6-2, 6-4.

ARMENII OFERĂ 700.000 DE EURO PENTRU UN TITLU OLIMPIC

Guvernul din Armenia, Comitetul Olimpic local şi un bogat om de afaceri au promis prime de 700.000 de euro pentru sportivii armeni care vor câştiga o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Londra. Guvernul a promis 100.000 de dolari (82.600 euro) pentru un titlu olimpic, Comitetul Olimpic armean va da 50.000 de dolari, în timp ce Gagik Tsarukyan, preşedintele comitetului, politician şi om de afaceri, a afirmat că va oferi 700.000 de dolari, ceea ce duce la un total de 850.000 de dolari sau 700.000 euro. Tsarukyan a promis o recompensă similară şi la JO 2008, dar niciunul dintre sportivii armeni de la Beijing nu a reuşit să câştige aurul. Armenia a obţinut în China şase medalii de bronz. De la prima sa participare ca naţiune independentă, în 1996, Armenia a câştigat un singur titlu olimpic, la Atlanta, la lupte.

LEA MOUTOUSSAMY, CEA MAI TÂNĂRĂ SCRIMERĂ DIN ISTORIA JO

Sportiva algeriană Lea Moutoussamy, în vârstă de 14 ani, va deveni la Londra cea mai tânără scrimeră din istoria Jocurile Olimpice, ea calificându-se după ce a câştigat un turneu regional în care a învins o adversară cu 17 ani mai în vârstă. Moutoussamy este născută la Paris, dar în septembrie 2011 a decis să reprezinte Algeria. Lea Moutoussamy nu va fi cea mai tânără sportivă de la Londra, ea fiind cu 15 luni mai mare decât înotătoarea togoleză Adzo Kpossi, în vârstă de 13 ani.

UN MARATONIST DIN SUDANUL DE SUD VA CONCURA SUB DRAPELUL OLIMPIC

Un maratonist născut în Sudanul de Sud, ţară ce şi-a proclamat independenţa anul trecut, va concura la JO de la Londra sub steagul olimpic. Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) i-a permis atletului Guor Marial, care se pregăteşte în SUA, să concureze ca sportiv independent. Marial nu are paşaport şi nu este reprezentat de vreun comitet olimpic naţional. Sudanul de Sud a devenit independent în 2011, după separarea de Sudan, şi nu are încă un comitet olimpic recunoscut. Marial a ajuns în SUA, ca refugiat, când era copil. El s-a calificat anul trecut la JO alergând maratonul în 2 ore, 14 minute şi 32 de secunde, însă de atunci şi-a îmbunătăţit această performanţă.

PAPA BENEDICT AL XVI-LEA A BINECUVÂNTAT JOCURILE OLIMPICE

Papa Benedict al XVI-lea a binecuvântat Jocurile Olimpice de la Londra, rugându-se ca acestea să promoveze pacea, în tradiţionala sa cuvântare duminicală de la Castel Gandolfo. „Ne rugăm pentru ca Jocurile Olimpice de la Londra, cu voinţa Domnului, să fie o veritabilă experienţă de fraternitate între popoarele lumii. Mă rog pentru ca, în spiritul armistiţiului olimpic, bunăvoinţa generată de acest eveniment sportiv internaţional să se fructifice, promovând pacea şi reconcilierea în întreaga lume. Invoc binecuvântarea lui Dumnezeu asupra celor care vor asista la Jocurile Olimpice de la Londra”, a spus Suveranul Pontif în faţa miilor de pelerini strânşi în faţa reşedinţei sale de vară din apropierea Romei.

NADAL SPERĂ SĂ AIBĂ O ALTĂ ŞANSĂ SĂ FIE PORTDRAPELUL SPANIEI

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care nu va participa la Jocurile Olimpice de la Londra din cauza unei accidentări la genunchi, a declarat că speră să aibă o altă şansă de a fi portdrapelul Spaniei, la următoarea ediţie a competiţiei, în 2016, la Rio de Janeiro. „A fost cea mai grea decizie din cariera mea şi probabil cea mai tristă. Era o ocazie unică şi sunt extrem de trist. Voi munci din greu şi sper să mai am o astfel de şansă în 2016, la Rio de Janeiro. Sper să pot merge la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice şi să fiu portdrapelul Spaniei”, a spus Nadal, 26 de ani. Jucătorul situat pe locul 3 ATP a fost înlocuit cu Feliciano Lopez, pentru proba de simplu de la Londra, şi cu Marc Lopez în proba de dublu (celălalt component al perechii de dublu este Marcel Granollers).

PREŞEDINTELE COMITETULUI OLIMPIC LIBIAN A FOST ELIBERAT

Preşedintele Comitetului Olimpic Libian, Nabil al-Alam, a fost eliberat duminică, la o săptămână după ce fusese răpit de bărbaţi înarmaţi în centrul oraşului Tripoli. „Nu ştiu cine se află la originea eliberării sale, dar Nabil al-Alam a fost adus acasă în această dimineaţă de Comitetul Suprem de Securitate. Starea sănătăţii sale este bună”, a declarat fratele preşedintelui Comitetului Olimpic Libian, Saleh al-Alam. Acesta a fost răpit de bărbaţi înarmaţi în centrul oraşului Tripoli şi dus într-o locaţie necunoscută. Această răpire s-a produs la câteva zile după plecarea celor cinci atleţi libieni la Londra pentru a participa la Jocurile Olimpice şi Paralimpice, care încep pe 27 iulie. Libia participă la Jocurile Olimpice la patru discipline: judo, maraton, atletism (100 m feminin) şi haltere.