CS FARUL LUPTĂ PENTRU MEDALIILE DE BRONZ LA TENIS DE MASĂ

CS Farul Constanţa, fosta campioană naţională la tenis de masă, a ratat şansa de a-şi apăra titlul în acest sezon după ce nu s-a calificat în finala Superligii Naţionale feminine. Cu o echipă total schimbată, gruparea de pe litoral, pregătită de Viorel Filimon şi Liliana Sebe, în componenţa Alina Zaharia, Roxana Iamandi şi Andreea Bucur, a cedat, sâmbătă, în returul semifinalelor, în deplasare, 2-5 cu CSM Bistriţa, după ce pierduse şi în tur, pe teren propriu, cu acelaşi scor. În aceste condiţii, constănţencele vor lupta pentru medaliile de bronz cu CSS 1 Slatina. În schimb, băieţii de la LPS “Nicolae Rotaru”, în componenţa Sedan Orazali, Tiberiu Marga şi Bogdan Poştudor, pregătiţi de Viorel Filimon şi Stelian Haşoti, au promovat în Divizia A, a doua serie valorică, după ce a trecut în semifinale de Pristavu II Cîmpulung, cu un dublu succes, 5-4 şi 5-2. Constănţenii vor juca finala Diviziei B cu TCD Cluj-Napoca.

TREI CONSTĂNŢENI LA DOHA

Astăzi va debuta la Doha, în Qatar, ultimul turneu de calificare în proba de tenis de masă de la Jocurile Olimpice de la Londra. Printre cei prezenţi se numără şi trei constănţeni: Andrei Filimon (CS 2004 Tomis) şi Constantin Cioti (CS Farul), care vor lua startul în proba masculină, precum şi antrenorul Viorel Filimon (LPS “Nicolae Rotaru”), care o însoţeşte în calitate de tehnician al naţionalei feminine pe Bernadette Szocs.

CS KARATE DINAMIC, REZULTATE FOARTE BUNE LA CUPA SAWACHI

Sportivii de la CS Karate Dinamic Constanţa au înregistrat rezultate foarte bune la Cupa Sawachi, competiţie desfăşurată la Medgidia, obţinând 11 medalii de aur, 12 de argint şi 13 de bronz. La competiţie au participat 450 de sportivi din toată ţara. „Mulţumim celor care ne-au sprijinit în obţinerea acestor rezultate, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi sperăm că ne vor sprijini şi la participarea la Campionatul Mondial din Scoţia, din luna iunie şi la cel din Milano, din luna octombrie. Săptămâna viitoare vom participa la Cupa României la Bucureşti, iar în luna iulie la World Cup Open, ediţia a doua, competiţie care va avea loc la Constanţa. Sperăm ca acest sport, karate-ul, să devină o ramură în cadrul viitoarelor cluburi din Constanţa”, a declarat preşedintele CS Karate Dinamic, Gabriel Popescu.

ASTĂZI SE VA APRINDE FLACĂRA OLIMPICĂ

Flacăra olimpică va fi aprinsă, astăzi, în Grecia, la Olimpia, conform tradiţiei, în locul primelor Jocuri Olimpice, marcând astfel începutul itinerariului până la Londra, unde va ajunge pe 27 iulie. Ceremonia va fi organizată în prezenţa preşedintelui Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Jacques Rogge, a lui Sebastian Coe, preşedintele Comitetului de Organizare al JO de la Londra, numeroşi oficiali ai CIO şi autorităţi elene şi britanice. De asemenea, preşedintele grec, Karolos Papoulias, este aşteptat la ceremonie. Marea Preoteasă Ino Menegaki va aprinde flacăra olimpică “direct de la razele soarelui”. Apoi, conform ritualului pregătit de coregraful Artemis Ignatiou, torţa va fi încredinţată primului purtător, campionul grec de nataţie, Spyros Gianniotis, după care va urma Alexander Loukos, pugilist britanic de 19 ani şi fiu de imigrant grec. Flacăra va începe un periplu de o săptămână în Grecia, “vizitând” cinci situri arheologice, între care Acropole, pentru a ajunge la 17 mai la vechiul stadion olimpic din Atena, locul primelor Jocuri Olimpice moderne din 1896, unde va fi remisă delegaţiei britanice, la încheierea unei ceremonii nocturne. Ultimii purtători ai torţei în Grecia vor fi halterofilul grec Pyrros Dimas şi gimnastul chinez Li Ning, care a aprins torţa la Beijing. Ştafeta britanică va începe pe 19 mai, în sud-vestul Angliei, pentru un periplu de 70 de zile şi 12.875 km, până la ceremonia de deschidere, programată pe 27 iulie, la Londra. Flacăra olimpică va face o singură oprire în afara Angliei, în Irlanda, deoarece Comitetul Internaţional Olimpic a decis să suprime etapele internaţionale, la patru ani după incidentele survenite în mai multe ţări, în timpul periplului internaţional al flăcării la JO de la Beijing, în 2008. CIO nu mai acceptă etapele în ţările vecine, aşa cum s-a întâmplat în 2010, când ştafeta JO de la Vancouver (Canada) a făcut escală în SUA. Pentru prima oară în analele JO, aprinderea torţei olimpice va fi transmisă în direct pe internet.

BOXUL ROMÂNESC AR PUTEA AVEA ŞI FETE LA LONDRA

România participă cu opt sportive la ediţia 2012 a Campionatelor Mondiale de box feminin, găzduite în perioada 9-20 mai de oraşul chinez Qinhuangdao, cu obiectivul de a cuceri una sau două medalii şi tot atâtea calificări la Jocurile Olimpice din 2012. La Londra, boxul feminin va fi reprezentat la trei categorii: 51 kg, 60 kg şi 75 kg. Pugilistele care acced în sferturi la aceste categorii obţin biletele pentru Londra. Iată componenţa lotului României, coordonat de Adrian Lăcătuş: Lidia Ion (categoria 48 kg); Steluţa Duţă (51 kg); Denisa Amza (54 kg); Gabriela Dincă (57 kg); Mihaela Lăcătuş (60 kg); Iulia Năvăcioiu (64 kg); Florina Radu (69 kg); Luminiţa Turcin (75 kg).

PHELPS SE RETRAGE DUPĂ JO DE LA LONDRA

Înotătorul american Michael Phelps, câştigătorul a opt medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, din anul 2008, a anunţat că se va retrage din activitatea sportivă după participarea la JO de la Londra. În vârstă de 27 ani, Phelps a făcut acest anunţ în cursul unei emisiuni a postului american de televiziune CBS. El a dezvăluit, cu această ocazie, că a mai fost pe punctul de a renunţa definitiv la înot din cauza depresiei pe care a suferit-o după ce a fost surprins fumând marijuana, incident care a făcut înconjurul lumii. Phelps a explicat că decizia sa de retragere se datorează, în special, oboselii acumulate în ultimii ani, precum şi tuturor exigenţelor pe care le implică sportul de nivel înalt.

ALISON WILLIAMSON, A ŞASEA PARTICIPARE LA JO

Britanica Alison Williamson, specialistă în proba de tir cu arcul, va concura la Jocurile Olimpice de la Londra pentru a şasea oară în carieră, sportiva de 40 de ani primind un loc în lotul ţării sale, deşi la calificări s-a clasat abia a treia, după Amy Oliver şi Naomi Folkard. S-a ţinut seama de experienţa marilor concursuri pentru Williamson, care devine astfel al treilea sportiv britanic, după atleta Tessa Sanderson, aruncătoare de suliţă, şi scrimerul Bill Hoskyns, care participă de şase ori la Jocurile Olimpice. Prima sportivă care a luat parte la şase ediţii ale JO a fost românca Lia Manoliu, consemnată astfel în Cartea recordurilor, regretata atletă, aruncătoare de disc, cucerind şi trei medalii, una de aur şi două de bronz.

PLAY-OFF ÎN NBA

Nuggets a reuşit marea surpriză a zilei de marţi în play-off-ul NBA, impunându-se la Los Angeles! Bryant a înscris 43 de puncte, dar n-au fost îndeajuns pentru a evita o înfrângere care prelungeşte seria cel puţin pentru încă un meci. Fără Dwight Howard, Magic şi-a luat adio rapid de la play-off, chiar dacă a învins în primul meci al seriei. Hawks a obţinut o victorie la limită împotriva Celtics-ului, dar foarte probabil echipa din Boston va câştiga seria la următoarea partidă. Bulls a evitat eliminarea, pentru moment, după o partidă încheiată cu un scor de... baschet feminin! Rezultate din primul tur al play-off-ului NBA - Eastern Conference: Chicago Bulls - Philadelphia 76-ers 77-69 (2-3 la general), Indiana Pacers - Orlando Magic 105-87 (4-1 la general) şi Atlanta Hawks - Boston Celtics 87-86 (2-3 la general); Western Conference: LA Lakers - Denver Nuggets 99-102 (3-2 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

După ce a eliminat marea favorită la Cupa Stanley -Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers şi-a luat la rândul său adio de la play-off-ul NHL, fiind eliminată de New Jersey Devils cu scorul general de 4-1! Meciul al cincilea, jucat chiar la Philadelphia, a arătat încă o dată de ce Martin Brodeur este unul dintre cei mai buni portari din istoria NHL, chiar dacă acum are 40 de ani: Philadelphia Flyers -New Jersey Devils 1-3 (1-4 la general)! Brodeur şi-a dus echipa în finala conferinţei şi speră să mai adauge încă o Cupă Stanley, la cele trei pe care le are deja. Interesant este faptul că Devils, cu Brodeur în poartă, a mai eliminat de două ori pe Flyers în play-off şi de fiecare dată a câştigat Cupa Stanley!