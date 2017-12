TECĂU, ÎN OPTIMI LA AUSTRALIAN OPEN

Constănţeanul Horia Tecău s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu de la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, alături de coechipierul său, suedezul Robert Lindstedt. Cei doi au învins în turul secund cuplul australian format din Colin Ebelthite şi Marinko Matosevic, cu 3-6, 6-4, 6-2. Capi de serie nr. 7, Tecău şi Lindstedt se vor lupta pentru un loc în semifinale cu învingătorii partidei Victor Hănescu (România) / Olivier Rochus (Belgia) - Ricardo Mello / Joao Souza (Brazilia).

NICULESCU, ÎNVINSĂ ÎN TURUL 3 LA MELBOURNE

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu nu a reuşit surpriza, fiind eliminată în turul 3 al Australian Open de către Caroline Wozniacki, nr. 1 mondial. Cap de serie nr. 31, Niculescu a pierdut meciul disputat pe Hisense Arena, cu 2-6, 2-6, după o oră şi 17 minute, dar şi-a egalat performanţa înregistrată la ediţia de anul trecut. Şi Alexandra Dulgheru a părăsit terenul învinsă, cedând în turul secund al probei de dublu, unde a făcut pereche cu Virginie Razzano (Franţa), cu 0-6, 0-6, în disputa cu perechea americană Liezel Huber şi Lisa Raymond, cap de serie nr. 2.

CS SLEN ‘90 CERNAVODĂ, LOCUL 4 LA TOPLIŢA

Voleibalistele de la CS SLEN ‘90 Cernavodă, jucătoare născute în 1997, antrenate de Lenuţa şi Gheorghe Iordache, au participat săptămâna trecută la Cupa Municipiului Topliţa, alături de formaţiile CSU Tg. Mureş, Dinamo Bucureşti, CSS Blaj, CSS 2 Baia Mare şi CSS Topliţa. Rezultatele înregistrate de echipa din Cernavodă au fost următoarele: 1:3 (25:16, 22:25, 26:28, 19:25) cu CSS 2 Baia Mare, 3:0 (25:18, 25:19, 25:18) cu CSS Topliţa, 2:3 (25:21, 17:25, 25:11, 19:25, 14:16) cu CSU Tg. Mureş, 1:3 (26:24, 18:25, 21:25, 13:25) cu CSS Blaj şi 3:1 (25:17, 25:16, 11:25, 25:20) cu Dinamo Bucureşti. În urma acestor rezultate, CS SLEN ‘90 Cernavodă a ocupat în final locul 4, turneul fiind câştigat de CSS Blaj. Lotul deplasat la Topliţa a fost format din următoarele jucătoare: Bianca Odică, Bianca Cojocaru, Diana Mihai, Mădălina Horătău, Esra Şerif, Vanesa Deşliu, Andreea Odică, Elena Albu, Loredana Dobriceanu, Adina Curcă şi Teodora Mocanu. Loredana Dobriceanu, căpitanul echipei din Cernavodă, a fost desemnată cea mai completă jucătoare a turneului.

ANGELOVSKI, ÎN GRUPELE PRINCIPALE LA CE DE HANDBAL

Interul stânga al campioanei HCM Constanţa, Branislav Angelovski, a obţinut, împreună cu naţionala Macedoniei, calificarea în Grupele Principale ale Campionatului European de handbal masculin din Serbia. Joi seară, într-o partidă decisivă din Grupa B, Macedonia a învins clar Cehia, scor 27-21, meci în care Angelovski a înscris două goluri. În cealaltă partidă din Grupa B, Germania a învins Suedia, scor 29-24, dar ambele formaţii merg mai departe în competiţie. În Grupa A s-au înregistrat rezultatele: Polonia - Danemarca 27-26 şi Serbia - Slovacia 21-21. În urma acestor rezultate, Grupa Principală A arată astfel: Serbia şi Germania - câte 4p, Polonia 2p, Macedonia şi Suedia - câte 1p, Danemarca 0p. Primele meciuri au loc sâmbătă, după următorul program: Polonia - Suedia (ora 17.15), Danemarca - Macedonia (ora 18.15) şi Serbia - Germania (ora 21.15). Vineri s-au disputat şi ultimele meciuri din Grupele C şi D, în funcţie de aceste rezultate fiind stabilită şi componenţa Grupei Principale B. În primele două jocuri am consemnat următoarele rezultate: Spania - Rusia 30-27 (Grupa C) şi Islanda - Slovenia 32-34 (Grupa D). Vineri seară, după închiderea ediţiei, au avut loc alte două partide: Franţa - Ungaria (Grupa C) şi Croaţia - Norvegia (Grupa D).

LIGA EUROPEANĂ LA VOLEI MASCULIN, EDIŢIA 2012

Confederaţia Europeană de Volei (CEV) a anunţat componenţa grupelor pentru ediţia viitoare a Ligii Europene la volei masculin, care va avea loc în perioada mai-iunie 2012. Vor fi două grupe de câte cinci echipe, iar primele două clasate se vor califica pentru Final Four (ţara organizatoare nu a fost încă stabilită). Formatul competiţiei a fost modificat, comparativ cu ediţiile anterioare. Fiecare dintre cele zece participante va găzdui câte un turneu, în care va înfrunta trei dintre cele patru adversare din grupă (în fiecare etapă o formaţie va sta). Naţionala României, care va bifa a cincea participare la această competiţie (a ocupat locul 4 în 2010 şi în 2011), face parte din Grupa B, alături de Cehia, Turcia, Olanda şi Austria, şi va găzdui turneul din perioada 8-10 iunie. Din Grupa A fac parte Slovacia, Spania, Grecia, Israel şi Danemarca.

LIGA EUROPEANĂ LA VOLEI FEMININ, EDIŢIA 2012

Confederaţia Europeană de Volei (CEV) a anunţat componenţa grupelor pentru ediţia viitoare a Ligii Europene la volei feminin, care va avea loc în perioada iunie-iulie 2012. Vor fi trei grupe de câte patru echipe, iar primele clasate se vor califica pentru Final Four-ul de la Karlovy Vary (5-6 sau 6-7 iulie 2012), alături de ţara organizatoare, Cehia. Formatul competiţiei a fost modificat, comparativ cu ediţiile anterioare: nu se mai joacă etape duble, săptămânale, ci fiecare echipă va găzdui câte un turneu, în care le va înfrunta pe celelalte trei adversare din grupă. Naţionala României, care nu a lipsit de la niciuna dintre cele trei ediţii precedente, a fost repartizată în Grupa A, alături de Serbia, Spania şi Ungaria, şi va fi gazda turneului din perioada 22-24 iunie. Iată şi componenţa celorlalte două grupe - Grupa B: Turcia, Franţa, Bulgaria, Elveţia; Grupa C: Olanda, Cehia, Israel, Grecia.

REMAT ZALĂU - MONZA, ÎN CHALLENGE ROUND-UL CUPEI CEV LA VOLEI MASCULIN

Joi s-au stabilit meciurile din Cupa CEV la volei masculin, faza Challenge Round, ultima înaintea semifinalelor. Patru formaţii de pe locul 3 în grupele Ligii Campionilor vor înfrunta cele patru echipe calificate după sferturile de finală ale Cupei CEV. Campioana României, Remat Zalău, va avea ca adversară o formaţie de elită din Italia, Acqua Paradiso Monza (locul 5 după 15 etape). Turul va avea loc în România, pe 1 februarie, iar returul în Italia, pe 8 februarie. Interesant este că sălăjenii ar trebui să dispute pe 8 februarie şi un meci din campionatul intern, pe teren propriu, cu echipa bucureşteană CSM Agronomia! Celelalte trei partide sunt Dinamo Moscova (Rusia) - Iraklis Salonic (Grecia), Fenerbahce Grundig Istanbul (Turcia) - Asseco Resovia Rzeszow (Polonia, echipa lui Adrian Gontariu) şi Knack Roeselare (Belgia, echipa lui Sergiu Stancu) - ACH Volley Ljubljana (Slovenia). Dacă se califică în semifinale, programate pe 14 şi 18 martie, Remat va întâlni învingătoarea disputei dintre Dinamo Moscova şi Iraklis Salonic.

DRUMUL SPRE SUPER BOWL

Play-off-ul NFL se apropie de sfârşit, duminică fiind programate cele două finale de conferinţe, ultimul act înaintea SuperBowl XLVI. Dacă în AFC cele mai bune echipe din sezonul regulat au ajuns şi în finala conferinţei, în NFC situaţia este la polul opus. Marea favorită şi campioana en titre, Green Bay Packers, a fost eliminată de NY Giants, care va întâlni în finală revelaţia sezonului - San Francisco 49-ers, echipă ce n-a mai prins play-off-ul în ultimul deceniu! Finalele conferinţelor sunt programate duminică: New England Patriots - Baltimore Ravens (AFC) şi San Francisco 49-ers - New York Giants (NFC).

A MURIT SCHIOAREA CANADIANĂ SARAH BURKE

Schioarea canadiană Sarah Burke, una dintre cele mai bune specialiste ale probei de half-pipe la stilul freestyle, a decedat joi, într-un spital din Utah (SUA), la zece zile după ce a suferit un grav accident în timpul unui antrenament. Sportiva, în vârstă de 29 ani, a fost supusă unei intervenţii chirurgicale săptămâna trecută, însă leziunile suferite la nivelul creierului s-au dovedit ireversibile, iar medicii nu i-au mai putut salva viaţa. Cvadruplă câştigătoare a Winter X-Games, competiţia de referinţă în lumea schiului freestyle, Sarah Burke a căzut în timp ce se antrena pentru proba de half-pipe.