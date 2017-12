Un italian a câștigat Concursul de Dirijat „Black Sea” de la Constanța

Cea de-a doua ediție a Concursului Internațional de Dirijat Operă „Black Sea”, organizat de asociația culturală „Thalassa Film & Music”, și-a desemnat câștigătorii, duminică seară, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”. Premiul I i-a revenit unui tânăr slujitor al baghetei din țara lui Verdi și a lui Puccini: italianul Giuseppe Montesano. De altfel, acesta a dirijat, în spectacolul de gală al laureaților, un fragment din opera pucciniană „Boema”. Premiul al II-lea a fost câștigat de un japonez, Kumehara Yusuke, iar pe locul al III-lea s-a situat un dirijor din Cehia, Petr Popelka. În finala concursului au mai ajuns dirijorii: Miguel Etxebarria din Spania, Yelmar Buribayev din Kazahstan și Takahiro Nagasaki din Japonia. De asemenea, orchestra TNOB a acordat o diplomă de onoare lui Patrick Burns din Statele Unite ale Americii. Premiile acordate au avut valori de: 2.000 de euro - Premiul I, 1.500 de euro - Premiul al II-lea și 1.000 de euro - Premiul al III-lea. Mai mult, dirijorii premiați au primit și invitația de a reveni la pupitrul orchestrei Teatrului „Oleg Danovski”.

„NE-A FOST FOARTE GREU SĂ DECIDEM, SĂ-I ALEGEM PE CEI TREI CÂȘTIGĂTORI“

„Noi avem spectacole de operă, de operetă, de balet, concerte simfonice, suntem organizatori de festivaluri, parteneri în festivaluri, mergem în turnee. Dar până acum nu am avut concursuri internaționale. Iată că, de câțiva ani încoace, Teatrul Național „Oleg Danovski” are două concursuri internaționale: Concursul Internațional de Dirijat Simfonic (n.r. - cea de-a V-a ediție va avea loc în perioada 12-18 septembrie 2016) și Concursul Internațional de Dirijat Operă, ajuns acum la cea de-a doua ediție, care au mare succes. An de an, au fost mulți dirijori care ne-au arătat că există mult interes pentru cultură și muzică. Și pentru noi este o încercare, deoarece este foarte greu pentru orchestră să se plieze pe fiecare dirijor în parte, pe fiecare stil de dirijat. Am avut o mare afluență de participanți din toate colțurile lumii: Australia, Columbia, Japonia, Statele Unite, Italia, Kazahstan, Franța, Danemarca, Cehia. Am avut concurenți foarte valoroși. Ne-a fost foarte greu să decidem, să-i alegem pe cei trei câștigători. Lupta a fost foarte strânsă. Am avut în acest an, pentru prima oară, un participant din România, un coleg de-al nostru de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (n.r. - Sebastian Pascale), care s-a achitat cu foarte multă onoare și cu talent de această provocare”, a spus, în deschiderea festivității de premiere, directorul TNOB, Daniela Vlădescu.

„Nu există multe competiții de dirijat operă. Sunt doar câteva, în Europa. De aceea este foarte importantă această competiție. Aș vrea să-i mulțumesc orchestrei deoarece au fost foarte mulți dirijori cu accente diferite, cu soluții muzicale diferite, cu obiceiuri diferite de dirijat”, a spus președintele juriului, maestrul Vittorio Parisi, cel care i-a înmânat Premiul I compatriotului său Giuseppe Montesano.

Soprana care conduce destinele Teatrului „Oleg Danovski” a fost membru al juriului, prezidat de maestrul Vittorio Parisi, profesor la Conservatorul „Giuseppe Verdi” din Milano, și care a mai fost format din directorul artistic al Academiei de Artă Lirică din Osimo - Italia, Vincenzo de Vivo, compozitorul și dirijorul belgian de origine română Marian Mitea, de la Academia de Muzică din Bruxelles, și maestrul Gheorghe Stanciu, unul dintre cei mai buni dirijori din România.

GALA LAUREAȚILOR

După festivitatea de premiere, dirijorii au fost invitați la pupitrul orchestrei Teatrului „Oleg Danovski”, pentru a-și demonstra măiestria. Aceștia au dirijat fragmente din operele „Nunta lui Figaro”, de Wolfgang Amadeus Mozart, „Carmen”, de Georges Bizet, „Don Pasquale”, de Gaetano Donizetti, și „Boema”, de Giacomo Puccini. Alături le-au stat soliștii lirici: Elena Rotari, Laura Eftimie, Mihaela Stanciu din București, Smaranda Drăghici, Stela Sârbu, Doru Iftene, Marius Eftimie, Stefan Popov din București, Răzvan Săraru și Mihai Irimia din Brașov.

