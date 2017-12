Un nou parc în Constanța! O veche cișmea otomană, centrul atracției!

11:22:26 / 18 Iunie 2016

totusi...

dar, cand scapam de tiganii din oras, de carutele fetide trase de cai sau magarusi, pline cu saci de gunoi/plastice? dar de cainii vagabonzi, caci teoretic suntem oras turistic??? Cum ne prezentam in fata lor, turistilor, romani si straini ? Cand incepe politia locala/jandarmii , sa ii amendeze, cfm legii, pe nesimtitii care isi plimba cainii in zone publice fara botnita, sau nu strang mizeria animalului??? NUmai vrem caini la bloc, afara cu nesimtii lor stapani! Vor javre, sa se mute la casa, vrem liniste si curatenie in jurul blocului!