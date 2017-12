UN PAMFLET PE ZI

Pe lîngă multe alte metehne, obiceiuri şi apucături tradiţionale, paiul şi bîrna revin în actualitate. Mă refer strict la obiceiul celor care, omiţînd bîrna, nu văd decît paiul din ochii altora. În versiunea serviciilor noastre secrete, care l-au scăpat printre degete pe Omar Hayssam, paiul şi bîrna capătă conotaţii de-a dreptul penibile. În definitiv, pînă la acest moment, paiul şi bîrna aveau personalitatea lor. Rar au căpătat nuanţe de parodie, cum se întîmplă acum, cînd cei aflaţi în culpă dau vina pe lipsa cadrului legislativ! Lipsa de vigilenţă şi de profesionalism este pusă pe seama paiului şi a bîrnei! Asistăm la o veritabilă mascaradă a lamentărilor de tot felul. Auziţi pesemne în eter mieunatul prelung al mîţei aruncate dintr-o curte în alta! Aleargă vulpea după mîţa SRI ca să dea de pămînt cu ea! Dar nici mîţa nu se lasă. Perversă, zgîrie vulpea pe faţă! Fuga lui Hayssam redă paiului şi bîrnei consistenţa de altădată. Adevărul este că în ochii serviciilor secrete, fie albaştri, fie de altă culoare, zace bîrna. Din cauza orbului găinii, şefii nu văd decît un pai mic şi delicat! Din cîte ştiţi, orbul găinii se trage de la curcanul SRI născut dintr-un pui aviar. Sub semnul paiului şi al bîrnei, fuga de răspundere capătă proporţii greu de stăpînit. Fiecare serviciu dă vina pe celălalt serviciu. Fiecare îşi măsoară competenţa prin incompetenţa celuilalt. Cînd e vorba de dimensiunile bîrnei, toţi o dau cotită... Trebuie să fii talentat nevoie mare ca să poţi coti ditamai bîrna! Cei care fac exces de pai şi bîrnă, încercînd să dovedească tuturor că sînt aruncători performanţi de greutăţi, au făcut ca serviciile secrete să ajungă de rîsul curcilor adoptate de SRI. Traversăm, după cum menţionam la început, o lungă perioadă de lamentări şi sughiţuri jalnice. Ca să se explice în faţa naţiunii, fiecare şefuleţ iese disciplinat în faţă la raport. Fiecare cu bîrna lui. De fapt, dacă ne luăm după bocetele lor, fiecare cu paiul lui minuscul. În astfel de situaţii, paiul şi bîrna frig precum castanele uitate în foc. Nu am văzut în viaţa mea o bîrnă atît de fierbinte! Uitaţi-vă la mîinile celor care îşi pasează bîrna de la unul la altul. Sînt arse. Dacă ar fi fost gimnaşti, foştii şefi ai serviciilor secrete s-ar fi numărat cu siguranţă printre marii campioni ai lumii la bîrnă. Este de admirat, chiar şi în aceste zile, evoluţia lor pe bîrnă! Ce te faci însă că la primire e... prezidentul! Dacă nu au putut să-l ducă iute cu vorba, au încercat să-l ducă cu... bîrna! Pînă la ce nivel s-au ridicat paiul şi bîrna! Asistăm la tot felul de caraghioslîcuri şi parodii demenţiale. Paiul şi bîrna au ajuns principalii factori de răspundere în materie de siguranţa statului. Lipsa de responsabilitate le-a creat culoar favorabil. Fără îndoială, istoria va consemna acest episod deosebit din viaţa şi activitatea paiului şi a bîrnei. E limpede că, fiind mai mare în grad şi în picioare, bîrna şi-a băgat coada în scandalul serviciilor secrete. Spun unii că s-ar fi ştiut de cînd hăul şi Bîrgăul că Hayssam vrea să o tulească din România! Ce-a făcut bîrna? Evident, şi din cauza caniculei, s-a culcat pe o ureche. Acum, iată, face pe neprihănita şi se dă drept un biet pai! E ca în zicala cu cel mic care bea lăptic. Aţi observat cît lăptic se bea la conducerea ţării şi a principalelor servicii secrete? Chiar toţi să aibă caş la gură?! Se dă bîrna de ceasul morţii să ne convingă că şi-a făcut datoria şi că din punctul ei de vedere totul este OK. Aşa o fi, dar ne fug teroriştii! Pe tema asta, după cum aţi sesizat, se fac tot felul de speculaţii cu berbecuţi şi maşini ale unor consulate. Vă spun eu, povestea e mult mai simplă. Teroristul se urcă pe bîrnă şi, ţup, afară! Sînt puse la dispoziţia marilor infractori internaţionali tot felul de bîrne mari şi late. Există bîrne pentru două persoane şi chiar bîrne-grup. Şi atunci, o să întrebaţi, la ce mai este bun paiul! La limonadă.