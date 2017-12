UN PAMFLET PE ZI

Spunem adeseori despre cîte un personaj turmentat că a luat-o serios la… bord. Bordul reprezintă capacitatea de încărcare a cetăţeanului turmentat. El se clatină în funcţie de cît încarcă la bord. De asemenea, cu ajutorul bordului se poate controla echilibrul oscilant al cetăţeanului turmentat. În cazul său, mă refer la cetăţeanul turmentat, capacitatea bordului poate fi verificată prin poziţia stînd într-un picior. De cînd avem în fruntea ţării un marinar, noţiunea de bord a căpătat noi valenţe. În diverse cuvîntări sau luări de poziţie, bordul nu mai este invocat ca fiind al vapoarelor, deşi există şi la maşini, ci al politichiei! De cînd cu şpriţul de vară prezidenţial, care a intrat în legendă, cei care o iau repede la bord se consideră patrioţii naţiunii! Starea de matoleală a devenit o caracteristică a celor care se laudă cu bordul lor. "Băi, nu te pune cu mine la şpriţ de vară, că nici nu gîndeşti cît iau eu la bord!" Propagandistic vorbind, s-au schimbat fundamental pînă şi lozincile care îi mînă în luptă pe adversarii politici. Una dintre ele sună cam aşa: "În şpriţ de vară să ne înecăm sau în borduri să ne măsurăm?!" Lupta dintre cei care o iau consistent la bord se desfăşoară pe mai multe planuri. În timp, bordul ca unitate de măsură, a făcut o selecţie printre partenerii de pahar ai prezidentului, pentru că la acest nivel se desfăşoară competiţia şpriţului de vară. S-au dat unii cu bordul mare la "Golden Blitz", crezînd că l-au apucat pe Băsescu de bordul lui, dar au luat-o în freză! De unde să ştie ei că prezidentul nu-i acceptă pe lîngă el pe cei care confundă bordul cu gura mare, lăudîndu-se că au certificate de bună purtare de la prezident! Sînt destui care, dîndu-se şmecheri în materie de borduri, au luat-o direct în freză! Adică, vreau să spun, au fost azvîrliţi de pe bord! În diverse alte ipostaze, bordul este folosit de diverşi oportunişti pe post de pretext pentru linguşirea prezidentului Băsescu. De cînd a ajuns dumnealui în fruntea ţării, s-au înmulţit vertiginos promoţiile de marinari! Pînă mai ieri, nu recunoştea unul că a frecat bordul navei la viaţa lui! Acum, peste noapte, apar generaţii noi de frecangii de bord! Îi aud peste tot cum se laudă: "Băi, fraiere, eu am frecat bordul cu Băsescu!" Şi ca să te convingă, îţi arată palmele bătătorite. De frecat o fi frecat el, dar de unde să ştim noi că bordul şi nu altceva!" În astfel de ipostaze, cu care ne întîlnim din ce în ce mai des de la alegeri încoace, bordul emană o oarecare încărcătură emoţională. După tipicul amintirilor din copilărie, am trecut la amintirile din marinărie. Dar, domnule, toţi au navigat, toţi, chiar toţi?! Ce dracu, Doamne, iartă-mă, nu a mai rămas nici unul la uscat?! Chiar toţi au navigat?! A făcut unul o plută mică şi acum se îmburică! "Eu am navigat cu tata mare!" Cum care tata mare? Tata mare de la Cotroceni. Astăzi, ca să ai origine bună, se recomandă să fi avut o legătură cît de mică cu… bordul. Nu contează în ce ipostază şi nici perioada istorică. Ai frecat bordul cu tata mare? Atunci eşti bun de promovare! Observ că cei mai tari din Partidul Democrat se recomandă cu… bordul. Chiar şi partea feminină a partidului. Doar cu bordul înainte, după cum ne-a învăţat o celebră blondă, pot obţine victorii multe! În materie de promovare a cadrelor, bordul marinăresc echivalează cu stagiul în producţie şi cu originea muncitorească, elemente fără de care, în perioada de tristă amintire, nimeni nu făcea un pas înainte! Sigur, de bază este bordul prezidenţial. Iată cît de important este bordul de cînd au apărut lăudătorii care se bat cu carnetul de mariner în piept că au navigat cu Băsescu. În urbea noastră, se ştie, există o veritabilă ligă a frecangiilor de bord. Au statutul şi doctrina lor. De fapt, e un adevărat club. Şmecherii respectivi fac mare caz de faptul că au frecat cîndva acelaşi bord cu prezidentul. Pe chestia asta, au ajuns să facă legea şi în partid! Simbolul grupării respective, care îşi trage seva din PD, este… bordul. Cînd a fost criticat prezidentul că ar fi luat prea mult la bordul "Golden Blitz", mamă, mamă, au sărit ca arşi!" Ce aveţi, bă, cu bordul nostru?! Pentru că bordul ce-l priveşti este bordul ţării româneşti!"