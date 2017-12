Un spion acuză!

Fostul agent CIA sub acoperire, Valerie Plame, şi soţul acesteia au intentat proces împotriva fostului subsecretar de Stat Richard Armitage, pentru divulgarea identităţii femeii, după ce soţul acesteia a criticat administraţia Bush. Richard Armitage a recunoscut, săptămîna trecută, că a dezvăluit reporterilor identitatea lui Valerie Plame, după ce soţul său, fostul ambasador Joseph Wilson, a criticat politica din Irak a administraţiei Bush, într-un articol de opinie publicat în anul 2003 de cotidianul "The New York Times".

Richard Armitage şi-a exprimat regretele, precizînd că indiscreţia nu a fost premeditată. Acesta se alătură, astfel, vicepreşedintelui Cheney, consilierului pe probleme de securitate al Casei Albe, Karl Rove şi altor acuzaţi, într-un proces în care sînt judecaţi pentru nerespectarea vieţii private a familiei Wilson şi distrugerea carierei lui Valerie Plame.

Divulgarea conştientă a identităţii unui agent CIA sub acoperire reprezintă o infracţiune, însă nici un oficial nu a fost pus sub acuzare. Fostul consilier al vicepreşedintelui, Lewis "Scooter" Libby, a fost inculpat pentru declaraţii false în faţa anchetatorilor. Consilierul prezidenţial Karl Rove a fost anchetat, dar nu şi inculpat.