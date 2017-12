Universitatea „Ovidius“ din Constanța și-a deschis porțile

Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) este vizitată timp de 2 zile de elevii din Constanța și localitățile învecinate, ocazie cu care au șansa să cunoască ofertele educaționale ale celor 16 facultăți. Între 20 și 21 aprilie se desfășoară Zilele Porților Deschise la UOC, unde sunt așteptați să participe toți cei care intenționează să devină studenți în anul universitar 2016 - 2017. Evenimentul se desfășoară, ca în fiecare an, în clădirea Campus A și Campus B - pentru specializările medicale (Aleea Universității, nr. 1). Programul de vizitare în cele 2 zile este între orele 10.00 și 16.00. ”Stimați oaspeți ai Universității ”Ovidius”, dragi membri ai corpului academic, ca în fiecare an în această perioadă, organizăm Ziua Porților Deschise, unde îi așteptăm pe tineri să ne calce pragul. Ne bucurăm și în acest an să fim gazde pentru toți elevii care au ales să ne fie oaspeți în universitatea noastră, nutrim și speranța că ne vor fi studenți din anul universitar viitor și îi asigurăm că nu vor regreta că vor fi studenți la ”Ovidius”. Se știe că a fi student la ”Ovidius” este super și, din acest punct de vedere, va fi o mândrie și pentru ei să ne aibă ca profesori”, a declarat rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, în deschiderea evenimentului. Elevii au ocazia să cunoască oferta educațională a celor 16 facultăți ale UOC pentru anul 2016 - 2017, vor beneficia de servicii de informare, orientare și consiliere pentru alegerea facultății şi vor interacţiona cu profesorii şi actualii studenţi.