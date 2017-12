Uraganul Nate nu mai e uragan. Doar o furtună tropicală

Statele Mississippi și Alabama au noroc. Uraganul Nate, care a ajuns deasupra regiunii continentale a Statelor Unite, a fost retrogradat în categoria furtunilor tropicale, duminică dimineață, pe măsură ce traversează aceste state, au anunțat reprezentanții Centrului național pentru uragane (National Hurricane Center - NHC), citați de DPA. Furtuna, care a lovit pentru a doua oară teritoriul continental american, în statul Mississippi, după ce a afectat mai întâi Louisiana, generează vânturi de cel mult 110 kilometri pe oră și înaintează pe direcția nord-nord-est cu viteza de 37 de kilometri pe oră, a precizat NHC. „Ne așteptăm ca Nate să continue să slăbească rapid în intensitate pe măsură ce înaintează pe continent”, a transmis același centru, aflat în Miami, în cel mai recent buletin meteorologic.

Nate s-a năpustit mai întâi asupra gurilor fluviului Mississippi, la sud de New Orleans în Louisiana, sâmbătă seară, în timp ce avea statutul de uragan de categoria 1.

A ajuns apoi pentru a doua oară pe continent în apropiere de Biloxi, Mississippi, în jurul orei locale 00.30 (05.30 GMT), duminică dimineață, sub forma unui uragan care genera vânturi cu viteze de cel mult 140 de kilometri pe oră. O alertă de uragan a fost anulată pentru regiunea cuprinsă între proximitatea gurilor râului Pearl, ce reprezintă granița dintre statele Louisiana și Mississippi, și până la granița dintre Alabama și Florida, aflată spre est, a precizat aceeași agenție americană. O alertă de furtună tropicală pentru regiunea metropolitană New Orleans a fost, de asemenea, anulată.

Mitch Landrieu, primarul din New Orleans, a anulat interdicția pentru populație de a-și părăsi locuințele pe timpul nopții, emisă pentru noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce sistemul de transport public a fost complet oprit în acest oraș, a raportat site-ul NOLA.com. Fotografiile publicate pe rețelele de socializare au arătat efectele generate de furtună pe străzi și în parcările din acest oraș de pe coasta americană. O înregistrare video realizată de un reporter de la National Geographic a surprins momentul în care apa a pătruns într-o parcare și într-un cazinou.

Nate, o furtună care se deplasează rapid, a avut o viteză de 45 de kilometri pe oră în timp ce se îndrepta spre nord de-a lungul Golfului Mexic, după ce a lovit Peninsula Yucatan din Mexic.

Președintele american, Donald Trump, i-a îndemnat pe locuitorii din regiunile de pe coasta Golfului Mexic să se refugieze în adăposturi și să respecte alertele de furtună, spunând că reprezentanții US Federal Emergency Management Agency (FEMA) sunt pregătiți să intervină. Nate este primul uragan care lovește statul Mississippi după uraganul Katrina, potrivit WSFA 12 news, un post de televiziune din Alabama. Orașul New Orleans din Louisiana a fost devastat de acel uragan în 2005, în urma căruia peste 1.800 de oameni au murit. Nate, care a ucis deja cel puțin 26 de persoane în Costa Rica, Nicaragua și Honduras, este cel de-al patrulea uragan major care s-a format în Marea Caraibilor în acest an. Ploile abundente generate de Nate au provocat inundații și alunecări de teren în America Centrală. În plus față de bilanțul anunțat al victimelor, alte câteva zeci de persoane sunt date dispărute. Peste 20.0000 de persoane din regiunile menționate au fost afectate de acest uragan.