Van Basten a anunţat lotul pentru partida Olanda - România

Selecţionerul olandez Marco Van Basten a anunţat, ieri, lotul pe care îl va folosi contra României în preliminariile EURO 2008. România va întîlni Olanda pe 24 martie, pe Stadionul “De Kuip”, din Rotterdam, de la ora 21.30. Chiar dacă evoluţiile sale din ultima vreme de la Real Madrid îl recomandau pentru revenirea la naţională, Ruud Van Nistelrooy nu a fost selecţionat din cauza divergenţelor cu Van Basten. Iată lotul Olandei: Edwin van der Sar (Manchester United), Maarten Stekelenburg (Ajax), Henk Timmer (Feyenoord) - portari; Khalid Boulahrouz (Chelsea), Wilfred Bouma (Aston Villa), Giovanni van Bronckhorst (Barcelona), Tim de Cler (AZ Alkmaar), Urby Emanuelson (Ajax), John Heitinga (Ajax), Kew Jaliens (AZ Alkmaar), Jan Kromkamp (PSV), Joris Mathijsen (Hamburg) - fundaşi; Barry Opdam (AZ Alkmaar), Ibrahim Afellay (PSV), Nigel de Jong (Hamburg), Denny Landzaat (Wigan), Clarence Seedorf (AC Milan), Wesley Sneijder (Ajax), Evander Sno (Celtic), Rafael van der Vaart (Hamburg), Demy de Zeeuw (Ajax) Ryan Babel (Ajax) - mijlocaşi; Klaas Jan Huntelaar (Ajax), Danny Koevermans (AZ Alkmaar), Dirk Kuyt (Liverpool), Arjen Robben (Chelsea), Jan Vennegoor of Hesselink (Celtic) - atacanţi. Delegatul UEFA pentru meciul Olanda - România a fost desemnat ungurul Balasz Makray, în timp ce inspector de arbitraj a fost numit belgianul Guy Goethals. Jocul de la Rotterdam va fi condus de o brigadă germană, condusă de Markus Merk. El va fi ajutat de Jan-Hendrik Salver, Mike Pickel (arbitri asistenţi) şi Knut Kircher (arbitru de rezervă).