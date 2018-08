Veste bună pentru toți rapidiștii! Ce se întâmplă cu echipa lor de suflet

Rapidiștii au achitat, joi, diferența de 90% din suma de 406.000 de euro pentru palmares și marca Rapid. Vineri, 20 iulie, este ultima zi de depunere a dosarului la FRF pentru înscrierea în sezonul 2018-2019 al Ligii a 3-a. Dacă nu ar fi achitat întreaga sumă pentru marca și palmaresul istoric, clubul alb-vișiniu nu ar fi avut dreptul de a depune dosarul pentru a purta numele Rapid în această stagiune și ar fi evoluat întregul an competițional sub numele FC R București. În momentul în care au cumpărat palmaresul și marca Rapid, giuleștenii au plătit 10% din prețul de 406.000 de euro și aveau la dispoziție 90 de zile pentru a achita și restul de 90%. Cu toate că aveau termen până în luna septembrie, s-au grăbit să plătească întreaga sumă pentru a putea face demersurile necesare la Federația Română de Fotbal și a juca sub numele Rapid.