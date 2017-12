Vești bune de la meteo. Vor fi 25 de grade C

Primăvara începe încet-încet să își facă simțită prezența, cu temperaturi în continuă creștere. Doar sâmbătă, 2 aprilie, va fi ceva mai răcoare, însă chiar și așa timpul va fi frumos. Joi, 31 martie, vremea va fi predominant frumoasă şi deosebit de caldă în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 24 grade Celsius, mai coborâte în Deltă până la 16 - 18 grade C, iar cele minime între 8 şi 11 grade C. Vineri, 1 aprilie, vremea se menţine în general frumoasă şi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil şi în timpul nopţii vor fi condiţii de ploaie. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare după-amiaza şi noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 25 grade C, mai coborâte în Deltă până 16 - 19 grade C, iar cele minime între 11 şi 14 grade C. Sâmbătă, vremea se va răci faţă de ziua precedentă, însă va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 16 grade C, iar cele minime între 4 şi 7 grade C. Duminică, 3 aprilie, vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 şi 17 grade C, iar cele minime între 4 şi 7 grade C. Vor fi condiţii de ceaţă.