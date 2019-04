Veşti excelente pentru piaţa muncii! Se lansează şcolile profesionale

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale poartă discuţii cu Ministerul Educaţiei pentru a lansa în cel mai scurt termen şcolile profesionale, a declarat luni ministrul Muncii, Marius Budăi, referitor la măsurile pe care Guvernul le are în vedere pentru rezolvarea crizei de forţă de muncă, potrivit agerpres.ro. "Suntem în discuţii cu Ministerul Educaţiei, în termenul cel mai scurt vom lansa şi aceste şcoli profesionale, avem deja învăţământul dual. Măsurile se gândesc pe mai multe planuri, o dată pentru oprirea exodului, apoi pentru aducerea pe cât posibil a mai multe persoane în ţară, şi nu în ultimul rând pentru aducerea acelui contingent pentru lucrătorii non-UE", a spus Marius Budăi la un post de televiziune.

Acesta a menţionat că există deja mai multe grupuri de muncitori români care au renunţat la planul de a pleca din ţară. "Pentru a încerca să-i aducem acasă pe românii noştri din Uniunea Europeană, am folosit în primul rând o bursă online a locurilor de muncă, pe acel site dedicat, Eurest, site legat de ANOFM, deja începem să dăm rezultate, sunt persoane care lucrează în Spania şi Italia care îşi doresc să vină acasă, iar patru loturi de câte 25 de persoane care în februarie îşi doreau să plece din ţară au renunţat şi au semnat din nou contractele de muncă cu angajatorii lor. Am identificat aici această necesitate a României de a construi mai mult în următoarea perioadă, de la autostrăzi până la spitale şi la a remoderniza ceea ce avem", a adăugat ministrul Muncii.

Marius Budăi a susţinut că măsura de creştere a salariilor medicilor are ca efect reducerea aproape la zero a plecării din ţară a acestora. "Ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat cu dublarea şi apoi triplarea salariului medicilor, acest exod a scăzut foarte mult. Sunt şi cazuri de medici care deja s-au întors, se vede pe cifre că exodul a scăzut foarte mult, spre aproape zero", a afirmat Budăi.