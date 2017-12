Vești proaste de la meteorologi pentru următoarele zile, la Constanța!

Meteorologii anunță vreme urâtă la malul Mării Negre, cu temperaturi scăzute, nori și precipitații. Prima zi a săptămânii aduce ploi la Constanța, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 10 grade C, iar minimele se anunță în intervalul 2 și 5 grade C. Nici marți nu scăpăm de umbrele, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 9 și 11 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 2 și 5 grade C. Și ziua de miercuri va fi la fel de mohorâtă, cu precipitații. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 9 și 12 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 2 și 5 grade C, potrivit meteorologilor.