Victor Ponta, pe picior de plecare din PSD?

16:28:07 / 04 Septembrie 2016

Ponta

Nu .Ponta Victor este cel mai bun prim min pe care la avut tara asta...A demonstrat-o.O economie distrusa de basism dusa in colaps a ajuns cu o guvernare corecta cu masuri liberale luate de V Ponta in3 ani consecutivi de crestere economica care a dus economia Romaniei pe primul loc in UE...Loc de pus in RaMA