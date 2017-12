Victorie cu emoţii pentru HCM

Partida disputată ieri, în Sala Sporturilor, între HCM Constanţa şi Pandurii Tg. Jiu, a fost prefaţată de o festivitate de premiere. Laurenţiu Toma, căpitanul formaţiei constănţene, a primit o plachetă din partea antrenorului federal Sorin Toacsen pentru titlul de “Cel mai bun jucător român al anului 2009“, în timp ce portarul Mihai Popescu a primit premiul “Cel mai bun handbalist constănţean al anului 2009“ din partea directorului DSJ, Elena Frîncu. După acest moment aplaudat îndelung de cei aproximativ 1.000 de spectatori prezenţi în tribune, meciul dintre HCM şi Pandurii, din etapa a 19-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, a început cum nu se putea mai bine pentru formaţia campioană, care a condus, în min. 3, cu 4-1, forţându-l pe Vasile Stîngă, antrenorul oaspeţilor, să solicite time-out. HCM şi-a păstrat cadenţa şi în continuare, iar scorul pe tabelă a crescut constant: 7-3, 11-6 şi apoi 16-10. A fost o primă repriză reuşită a HCM-ului, intervenţiile lui Stănescu sau “rachetele“ lui Csepreghi domolind elanul oaspeţilor. Oaspeţii au ţinut în partea secundă să demonstreze că victoria din tur nu a fost una întâmplătoare şi, profitând de oboseala acumulată în tabăra gazdelor, nu au fost deloc departe de a detona o nouă bombă. Primele 25 de minute ale părţii secunde au amintit de repriza a doua de la Szeged, gorjenii profitând de apatia din jocul HCM-ului şi preluând chiar conducerea în min. 49, 29-28 ! Popescu a apărat un contraatac în faţa lui Florea, Toma a scos o eliminare, iar soarta partidei se poate spune că s-a scris în min. 50. HCM a revenit la conducere, 32-29, iar până la final pe teren nu a mai fost decât o echipă. Victorie meritată a campionilor, cu 36-32, iar diferenţa în clasament faţă de UCM Reşiţa a rămas intactă.

„În repriza secundă a început să apară o uşoară relaxare, de care adversarii noştri au profitat la maximum. Ne bucurăm că suporterii au fost din nou în număr mare alături de noi şi le mulţumim pentru acest lucru“, a spus Csepreghi. „Presiunea pusă cu premiile cred că a contat. Mereu se întâmplă aşa. Nici Toma, care este un jucător cu mare experienţă, nu a reuşit să treacă peste emoţii şi nu a prins o zi foarte bună. Nu am înţeles unele decizii ale arbitrilor, care cred că îi prinseseră frica lui Vasile Stîngă“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. De partea cealaltă, Stîngă a mărturisit că se aştepta la un meci atât de strâns: „A fost o partidă frumoasă. Ştiam că HCM va fi puţin obosită după campania din Liga Campionilor şi am încercat să profităm de acest lucru. HCM mai are câteva partide grele până la finală, dar consider că în proporţie de 90 la sută va fi campioană. Mi-au plăcut Csepreghi, Sadoveac şi chiar Sabou“, a fost de părere cel care ocupă şi funcţia de selecţioner reprezentativei masculine a României. Au jucat - HCM: Stănescu (13 intervenţii), Popescu (9 intervenţii), Csepreghi 8g, Buricea 6g, Sadoveac 5g (1x7m), Sabou 4g, Dimache, Schuch şi Băiceanu - câte 3g, Toma 2g, Simic şi Mureşan - câte 1g, Nicolae; Pandurii: Ciobanu (12 intervenţii, 1x7m), Dragomir (6 intervenţii, 2x7m), Florea 8g, Cricitoiu 6g, Kapular şi Humberto - câte 4g, Kukrika şi Giotoiu - câte 3g, Apolzan şi Simovic - câte 2g, Păiuş, Filip.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 18 17 0 1 581-466 34

2. UCM Reşiţa 17 13 2 2 504-428 28

3. Steaua Bucureşti 18 12 1 5 546-463 25

4. Ştiinţa Bacău 18 11 3 4 570-523 25

5. Pandurii Tg. Jiu 17 10 1 6 466-460 21

6. Bucovina Suceava 17 9 0 8 485-451 18

7. HC Odorhei 18 8 0 10 524-552 16

8. U. Cluj-Napoca 17 6 1 10 454-480 13

9. CSM Satu Mare 18 6 1 11 525-562 13

10. Minaur Baia Mare 17 5 1 11 437-449 11

11. Poli Timişoara 17 5 1 11 430-502 11

12. Dinamo Bucureşti 18 4 2 12 542-603 10

13. SCM Rom Cri Braşov 18 1 1 16 453-578 3

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat