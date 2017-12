Victorie scăpată printre degete de HCM

Duelul “titanilor“ din Liga Naţională de handbal masculin, dintre HCM Constanţa şi UCM Reşiţa, din etapa a 8-a, s-a terminat nedecis, 21-21. A fost o partidă în care campioana României a fost foarte aproape de o nouă victorie în faţa principalei contracandidate la titlu, portarul Levente Szabo apărând în ultima secundă aruncarea lui Buricea. Cu Csepreghi şi Mureşan incomplet refăcuţi, ultimul părăsind terenul accidentat încă din prima repriză, dar şi fără Adzic, un adevărat stâlp în defensivă, HCM a început bine meciul, conducând cu 2-0 după primele şase minute. Reşiţa a reuşit însă să rămână mereu în coasta formaţiei constănţene, revenind imediat pe tabelă de fiecare dată când HCM dădea impresia că s-ar putea desprinde. A fost fără îndoială şi un duel al celor doi portari, Popescu, respectiv Szabo, oferind siguranţă echipelor lor. După 10-10 la pauză, HCM a reuşit să se distanţeze pentru prima dată la o diferenţă de 3 goluri, 14-11 în min. 39, însă din nou Reşiţa a reveni, restabilind egalitatea în min. 45, scor 15-15. S-a mers cap la cap până la final, iar în ultimul minut de joc s-a intrat cu un avantaj minim pentru HCM, scor 21-20. La ultimul atac al său din acest meci, Reşiţa a beneficiat de bunăvoinţa arbitrilor Pavel şi State, care nu au sancţionat cu paşi o pătrundere finalizată cu gol a lui Georgescu. HCM a avut ultimul atac, însă nu a mai reuşit să înscrie aşa cum s-a întâmplat cu Bosna Sarajevo, eroul Reşiţei, Szabo, reuşind să aducă primul punct echipei sale în istoria întâlnirilor directe de la Constanţa. Un rezultat în urma căruia HCM se depărtează la trei puncte de primul loc, ocupat în acest moment de HC Odorhei. „Un meci pe muchie de cuţit, pe care fiecare echipă l-ar fi putut câştiga. Reşiţa este mai puternică decât în anii trecuţi, dar şi noi trecem printr-o perioadă mai grea“, a declarat George Buricea. „Ştiam că un meci cu Reşiţa nu se poate câştiga detaşat ci doar la o diferenţă de unu-două goluri. Am greşit mai mult, au fost greşeli neforţate. Nu este însă nimic pierdut, bine că s-a terminat totuşi egal. Loturile sunt aproximativ egale, iar naţionala este formată 80 la sută din componenţii celor două echipe. Au avut un portar în faţa căruia nu prea ne-am descurcat. E bine că nu am pierdut, dar nu este bine că s-a terminat doar egal“, a spus şi Marius Stavrositu. De partea cealaltă, antrenorul Gligore Czari s-a declarat extrem de mulţumit de rezultatul obţinut. „Puteam şi mai mult, dar ne mulţumim şi cu un punct. Nu s-a jucat campionatul pentru că sunt multe formaţii care pot pune probleme. Savurăm acest punct obţinut, am văzut unde mai facem greşeli şi vom şti să le corectăm în viitor. Loturile sunt egale, iar până acum HCM excela la portari. De data aceasta l-am avut şi noi pe Szabo. Cred că presiunea a fost pe jucătorii de la HCM de această dată. A fost o partidă cu multe durităţi, un adevărat derby“, a precizat Czari. Au evoluat - HCM (antrenor Eden Hairi): Popescu (12 intervenţii, 1x7m), Stănescu; Toma 4g, Sabou 4g (3x7m), Sadoveac 3g, Schuch, Stavrositu, Csepreghi - câte 2g, Riganas, Buricea, Mureşan, Băiceanu - câte 1g, Onyejekwe, Angelovski, Nicolae; Reşiţa (antrenor Gligore Czari): Szabo (14 intervenţii, 1x7m); A. Stamate, Georgescu - câte 5g, Vujadinovic 3g, Ghionea 3g (1x7m), Rohozneanu 2g, Irimescu 2g (1x7m), Fenici 1g, Tucanu, Pîrîianu, Petrea, Djordjevic.

Rezultatele complete ale etapei: Bucovina Suceava - CSM Bucureşti 40-33, Steaua - Ştiinţa Bacău 24-25, Pandurii Tg. Jiu - Poli Timişoara 28-22, Dinamo Braşov - Minaur Baia Mare 22-20, HCM Constanţa - UCM Reşiţa 21-21, U. Cluj - HC Odorhei 27-32, CSM Oradea - CSM Satu Mare 26-26.

PREMIAŢI DE FRH. În pauza meciului, secretarul general al Federaţiei Române de Handbal (FRH), Mihail Marinescu, i-a premiat pe foştii handbalişti Cornel Durău şi Alexandru Buligan, precum şi pe actualul component al Reşiţei, Eremia Pîrîianu, pentru cele peste 100 de selecţii la prima reprezentativă. Cei trei nu au putut fi prezenţi la Ceremonia de Premiere de la Trofeul Carpaţi, atunci când au fost premiaţi toţi jucătorii români care au evoluat în cel puţin 100 de selecţii în prima reprezentativă.

Clasament

1. HC Odorhei 8 7 0 1 261-221 14

2. Pandurii Tg. Jiu 8 7 0 1 239-219 14

3. UCM Reşiţa 8 6 1 1 263-227 13

4. Bucovina Suceava 8 6 0 2 248-213 12

5. HCM Constanţa 8 5 1 2 260-239 11

6. Universitatea Cluj 8 5 0 3 238-219 10

7. Ştiinţa Bacău 8 4 0 4 221-216 8

8. CSM Satu Mare 8 3 1 4 247-260 7

9. Minaur Baia Mare 8 3 1 4 211-238 7

10. Dinamo Braşov 8 2 1 5 220-239 5

11. Steaua Bucureşti 8 1 2 5 215-228 4

12. Poli Timişoara 8 2 0 6 222-241 4

13. CSM Bucureşti 8 1 0 7 241-275 2

14. CSM Oradea 8 0 1 7 212-257 1