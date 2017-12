Victorii pe linie pentru Sebastian Gima

La finalul săptămânii trecute, la Craiova, s-au desfăşurat meciurile din cadrul Grupei C de calificare la turneul final Winter Cup 2014, competiţie rezervată reprezentativelor naţionale de tenis de câmp sub 12 ani. Echipa României, condusă de antrenorul constănţean Radu Popescu şi formată din constănţeanul Sebastian Gima, liderul clasamentului naţional la această categorie de vârstă, Radu Mihai Papoe şi Ionel David Nicholas, s-a clasat pe prima poziţie, câştigând toate cele trei partide disputate. Astfel, micii tenismeni au învins în primul tur Polonia, cu 3-0, apoi au trecut de Ungaria, cu 3-0, iar în finală s-au impus, cu 2-1, în faţa Elveţiei. Sportivul legitimat la LPS “Nicolae Rotaru” şi pregătit de Daniel Dragu a contribuit decisiv la aceste victorii, reuşind să câştige meciurile cu liderul echipei poloneze, Dawid Taczala, cu 6-3, 6-4, cu nr. 1 din tabăra ungurilor, Peter Fajta, cu 6-0, 6-4, şi cu cel mai bun jucător al elveţienilor, Dominic Stephan Stricker, cu 6-0, 6-2. În plus, Sebastian Gima a evoluat şi în două întâlniri de dublu, bifând alte două succese alături de Radu Mihai Papoe, 6-3, 6-1 în faţa cuplului din Ungaria, Peter Fajta / Dominik Buzonics, şi 6-3, 6-3 împotriva perechii elveţiene Riedi Leandro / Jean Marc Malkowski. Tricolorii mici s-au calificat de pe prima poziţie la turneul final, care va avea loc la Vendryne (Cehia), în perioada 7-9 februarie, şi vor fi capi de serie la tragerea la sorţi.

Din păcate, reprezentativa similară de fete, în componenţa Fatima Ingrid Amartha Keita, Aida Ranya Sobh şi Raluca Maria Tudorache (căpitan nejucător Sorin Zaharia), a ocupat doar a treia poziţie în Grupa C de calificare, care s-a desfăşurat la Bucureşti, şi a ratat prezenţa la turneul final.