Viitorul a pierdut, din nou, în faţa Stelei

FC Viitorul a mai suferit o înfrângere în partidele cu Steaua, cedând, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-3 (A. Chiţu 41 / Tudorie 29, Adi Popa 61, N. Stanciu 89), în meciul din etapa a 2-a a Ligii 1. Steaua a deschis scorul în min. 29, prin Tudorie, care a profitat de mingea scăpată de Rîmniceanu după centrarea lui Aganović. În min. 33 a venit golul lui Răzvan Marin, însă arbitrul George Găman, extrem de vigilent, a fluierat un fault la Momcilović, prăbuşit peste Florin Tănase, fault care, cu siguranţă, nu ar fi fost acordat în cazul în care acţiunea s-ar fi petrecut în cealaltă jumătate de teren. Până la pauză, Aurelian Chiţu a restabilit egalitatea în min. 41, cu un şut plasat de la marginea careului. Repriza a doua a început că ghinion pentru Viitorul, Benzar, în min. 51, şi Carp, în min. 53, trimiţând mingea în bara transversală, iar George Găman nu a considerat henţ preluarea cu mâna în careu a lui Hamroun. Şi în min. 61 a venit golul lui Adi Popa, pentru ca Nicolae Stanciu să stabilească rezultatul final în min. 89.

Au evoluat - FC VIITORUL (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Ţîru, Carp, Cr. Ganea (79 D. Lopez) - I. Filip, Brandan (67 G. Iancu), R. Marin - Purece, A. Chiţu, Fl. Tănase (79 Nimely); FC STEAUA (antrenor Laurenţiu Reghecampf): Cojocaru - Tamaş, Toşca, Momcilović - Adi Popa, Muniru, Bourceanu (cpt.) (48 Pintilii), D. Popescu (46 G. Enache) - Aganović (46 N. Stanciu), Tudorie, Hamroun, Pintilii, N. Stanciu. Cartonaşe galbene: Fl. Tănase, Ţîru / Momcilović, Tamaş. Partida a fost arbitrată la centru de George Găman.

În celălalt meci disputat duminică, Pandurii Tg. Jiu şi Astra Giurgiu au terminat la egalitate, scor 0-0. Celelalte rezultate - vineri: CSMS Politehnica Iași - Gaz Metan Mediaș 3-1 (Ţigănaşu 5, Bole 81, A. Cristea 90 / Axente 34); sâmbătă: FC Botoșani - CFR Cluj 3-1 (Matulevicius 40, Fulop 48, N. Muşat 80 / Jakolis 19), Dinamo Bucureşti - ACS Poli Timişoara 2-1 (D. Rotariu 27, 37 / Scutaru 48).

Luni sunt programate ultimele două întâlniri ale rundei - ora 18.30: CS Universitatea Craiova - ASA Tg. Mureș, ora 21.00: Concordia Chiajna - FC Voluntari. Partidele sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. Dinamo 6p (golaveraj: 6-2), 2. Pandurii 4p (2-1), 3-5. FC Steaua, CSMS Poli Iași şi FC Botoşani 3p (3-1), 6. FC VIITORUL 3p (2-3), 7. Gaz Metan 3p (3-4), 8. Astra 1p (1-4), 9. CS U. Craiova 0p (1-2), 10. FC Voluntari 0p (0-1), 11. Concordia 0p (0-2), 12. CFR -3p (3-3), 13. ASA -6p (1-2), 14. ACS Poli -14p (1-2).

Formațiile CFR Cluj și ASA Tg. Mureș sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli Timişoara, cu 14 puncte.