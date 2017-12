„Viitorul Parlament şi viitorul Guvern USL vor lucra pentru oameni”

La finalul celor 30 de zile de campanie, deputatul Eduard Martin, candidat pentru un nou mandat în Colegiul nr. 6, consideră că mesajul USL, de stabilitate, a fost transmis alegătorilor, care au perceput USL ca fiind singura variantă pentru recâştigarea încrederii în instituţiile statului. Martin spune că viitorul legislativ şi viitorul executiv au obligaţia să acorde o atenţie deosebită Sănătăţii şi Educaţiei, două sectoare ignorate de guvernările PDL.

Reporter: Campania s-a terminat. Aţi reuşit să le transmiteţi oamenilor mesajul dvs.?

Eduard Martin: A fost o campanie liniştită. Mă aşteptam la mai multă agresivitate din partea contracandidaţilor. În cele 30 de zile am dorit să le transmit locuitorilor din Colegiul 6 Camera Deputaţilor faptul că USL este singura variantă pentru ca România să revină pe linia de plutire. Eu spun că am reuşit să transmit acest mesaj şi mă bazez pe feed-back-ul pe care l-am primit. Peste tot pe unde am mers în această campanie, oamenii s-au plâns de situaţia financiară proastă. Am văzut în ochii lor că îşi pun mari speranţe în viitorul Parlament şi viitorul Guvern USL. După ce vom câştiga alegerile, va trebui să lucrăm pentru oameni, nu ca PDL, împotriva lor.

Rep.: Cum ar putea USL să apropie sistemul sanitar de standardele UE?

E.M.: Aţi văzut ce fraude au fost la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Pedeliştii care au fost acolo au furat de au rupt. Cum puteai să ai un sistem de sănătate performant dacă, de exemplu, dintr-o contribuţie de 100 de lei, românul primea servicii de 20 de lei. Unde se duceau restul banilor? Guvernul Ponta a început deja să pună capăt hoţiilor din sistemul naţional de sănătate. Vom începe cu un program concret de construire şi dotare a spitalelor regionale, cu centre de asistenţă şi de primiri urgenţe cât mai prezente. Trebuie să te asiguri că cetăţeanul nu moare cu zile pentru că a ajuns într-o oră la spital, şi nu în câteva minute. Vom avea un alt sistem de asigurare a subvenţiilor pentru medicamente, în sensul în care vom avea 90% subvenţii pentru persoane care câştigă sub 1.000 lei pe lună.

Rep.: Educaţia este un alt sector ignorat până acum. Va putea USL să readucă învăţământul pe lista de priorităţi?

E.M.: Educaţia este strâns legată de apetitul conducătorilor ţării de a-i şcoli pe români. Atât timp cât ai avut un ministru ca Funeriu, care nici nu ştia să vorbească bine româneşte, ce pretenţii să ai? De la un preşedinte care, în alocuţiunile lui, critică sistemul de învăţământ şi spune că şcoala românească scoate numai tâmpiţi, ce pretenţii să ai? Trebuie să schimbăm toată această teorie despre învăţământul românesc. Introducerea bacalaureatului profesional este o opţiune şi o alternativă în plus pentru cei care nu vor studii superioare şi vor să facă profesie. Propunerea USL de a le da o masă caldă copiilor la şcoală este foarte importantă, mai ales în sezonul rece.

Rep.: În mandatul care tocmai se încheie aţi rezolvat problema admiterii în creşe. A fost un demers care a întâmpinat dificultăţi?

E.M.: Nu a fost greu, mai ales că ceilalţi colegi parlamentari aveau aceleaşi probleme în colegiile lor. Prin modificarea legislativă am sensibilizat puţin strategia de admitere a copiilor la creşe, în sensul că a fost mărită vârsta de admitere. Modificarea legislativă a venit în urma unor sesizări pe care eu şi senatorul Alexandru Mazăre le-am primit la cabinetele parlamentare. În aceeaşi lege s-au făcut şi o serie de modificări privind modalitatea de protecţie a copiilor de la creşe. Vorbim despre o mai bună monitorizare a condiţiilor familiale la momentul respectiv. În momentul în care li se întâmplă ceva, există o modalitate prevăzută de lege prin care sunt sesizate poliţia, autoritatea locală şi celelalte instituţii abilitate. A fost o altă idee pe care am preluat-o de la mai multe mame şi mai mulţi directori de creşă din Constanţa.