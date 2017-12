Viitorul, pe poziția a noua în Liga 1

După etapa a șasea a Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul ocupă locul 9 în clasament, cu șapte puncte și un golaveraj negativ, 7-8, înfrângerea de duminică, de la Craiova, 1-2 (Casap 61 / Bancu 46, Măzărache 58) cu CS Universitatea împiedicând echipa constănțeană să ajungă pe podium. A fost un duel în care ambele echipe au irosit multe situații de a marca, iar victoria a revenit în final gazdelor, care au urcat pe locul al treilea în clasament, la egalitate de puncte, 12, cu Dinamo București, și la un singur punct distanță de FC Steaua București, echipă aflată pe prima poziție.

„A fost un meci frumos, chiar dacă au fost două reprize diferite. Prima a fost a noastră, a doua a lor. Am făcut greșeli, am marcat, dar publicul i-a ajutat și n-am mai revenit. Au fost două echipe care joacă fotbal. Craiova este o echipă bună. O să fie greu pentru noi. Am schimbat șapte titulari faţă de sezonul trecut, dar noi trebuie să ne facem treaba, să aducem tineri în fotbalul mare. Noi schimbăm mulți jucători și o să suferim în fiecare an. Le dăm șansa celor tineri să joace, dar aștept mai mult de la jucătorii cu experiență”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al formației constănțene, la finalul partidei de la Craiova.

Campionatul se întrerupe acum pentru a face loc partidei naționalei cu Muntenegru, din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, care se va disputa duminică, 4 septembrie, de la ora 21.45, la Cluj-Napoca, iar în această perioadă Gică Hagi speră să pună la punct relațiile de joc pentru un sezon în care formula Viitorului se bazează pe jucători tineri, promovați din propria pepinieră. Următorul meci al Viitorului în Liga 1 este programat la 12 septembrie, de la ora 18.00, pe teren propriu, cu Concordia Chiajna.