Viitorul se apropie de podiumul Ligii 1

Succesul Viitorului de la Giurgiu, 2-0 (Urko Vera 29-autogol, I. Hagi 88) cu Astra, a reprezentat un pas important pentru campioana en titre în recuperarea terenului pierdut față de poziția a treia, ocupată de CS Universitatea Craiova. Viitorul are acum 26 de puncte, cu cinci mai puține decât echipa olteană, dar jocul curajos prestat în meciul de duminică seară dă speranțe Viitorului în îndeplinirea obiectivului, prezența în Cupa UEFA, pentru al treilea sezon consecutiv.

„Am făcut o primă repriză fantastică. Puteam să marcăm mai multe goluri. Per total, cred că victoria este una muncită. Am avut calitate, ne-am luptat, dar eu zic că avem mult talent și am dovedit că merităm să fim în play-off. Felicitări Astrei, a jucat mai bine decât noi în repriza secundă. Am vorbit cu Virgil Ghiță, nu îi dădusem încă oportunitatea de a juca. Normal, trebuie să joace Hodorogea, dar sunt jucători similari. Merita să joace, trebuia să vină și momentul lui. Am vorbit cu jucătorii de la naționala U19. Le-am spus să se uite în față. O să aibă atâtea momente frumoase în viață, dar trebuie să uite ce s-a întâmplat. Sunt talentați, învață multe și trebuie să devină jucători extraordinari”, a spus, după meci, la Telekom Sport, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

Pentru Viitorul urmează meciul de la Iași, programat vineri, 6 aprilie, de la ora 18.00, un rezultat pozitiv și în duelul cu CSM Poli reprezentînd încă un pas pentru fotbaliștii constănțeni aflați în cursa de urmărire a Universității Craiova.

Rezultatele din etapa a 3-a a play-off-ului - vineri: CS Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-0; duminică: Astra Giurgiu - FC VIITORUL 0-2 (Urko Vera 29-autogol, I. Hagi 88), FCSB - CSM Poli Iaşi 1-0 (Budescu 71).

Clasament play-off: 1. FCSB 35p (golaveraj: 4-2), 2. CFR Cluj 35p (3-2), 3. CS U. Craiova 31p (1-0), 4. FC VIITORUL 26p (3-2), 5. Astra Giurgiu 22p (0-3), 6. CSM Poli Iaşi 20p (1-3). Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.