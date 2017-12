Viitorul va lupta pentru play-off-ul UEFA Champions League

Manșa secundă a turului al treilea preliminar din UEFA Champions League programează miercuri seară, de la ora 20.00 (în direct la TVR 2), la Nicosia, întâlnirea dintre formația locală APOEL și campioana României, FC Viitorul. Pentru fotbaliștii pregătiți de Gheorghe Hagi, învingători în manșa tur cu scorul de 1-0, partida reprezintă un examen deosebit de important, deoarece o calificare în play-off-ul UEFA Champions League va asigura constănțenilor prezența în grupele UEFA Europa League. Succesul de la Ovidiu, grație eurogolului reușit de Cristi Ganea, nu a fost pe placul conducătorilor clubului din Insula Afroditei, care au decis schimbarea antrenorului olandez Mario Been cu tehnicianul grec Giorgos Donis. La Viitorul nu va putea evolua atacantul George Țucudean, suspendat după eliminarea din finalul jocului disputat săptămâna trecută.

Lotului Viitorului a ajuns de luni seară în Cipru și a efectuat un antrenament de acomodare la condițiile meteo, temperatura fiind în jurul a 30 de grade Celsius. Marți seară este programată și ședința oficială de pregătire înaintea partidei decisive de miercuri seară.

„Miercuri vom reprezenta România, într-un meci important pentru România și după aceea pentru noi. Vrem să ne luptăm și să trecem de ei. Dacă o să o facem, o să fim mândri. Când faci bine, vin și banii. Viitorul, campioana României, are bugetul mic. Am ajuns să jucăm cu o echipă din Cipru care are bugetul dublu cât Steaua. Noi, dacă trecem de ei, facem un lucru mare. Din păcate, am ajuns aici. România a ajuns aici. Ca o echipă din Cipru să ne depășească în privința bugetului. Aceasta înseamnă investiție în fotbal. Mai rămâne să ne depășească și Luxemburgul și Bosnia & Herțegovina sau nu știu mai care... Cel puțin noi, la bugetul pe care îl avem, eu zic că jucăm un fotbal foarte bun. Va fi un meci greu. Sperăm să venim fericiți acasă, calificați, să jucăm meci de play-off”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului.

Partida de la Nicosia va fi arbitrată de brigadă din Rusia avându-l la centru pe Aleksei Eskov.

Tot miercuri seară, dar la ora 21.15 (în direct la TVR 1), pe traseul non-campioanelor, FCSB va înfrunta, în deplasare, echipa cehă Viktoria Plzeň. În tur, la București, scorul a fost egal, 2-2.

Citeşte şi

Viitorul, între campionat și Liga Campionilor

Viitorul - Dinamo, duelul ratărilor

Gică Hagi, nemulţumit de modul în care sunt programate meciurile Viitorului

Victorie istorică pentru Viitorul în UEFA Champions League