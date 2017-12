Vince Vaughn şi Reese Witherspoon se pregătesc pentru “Patru Crăciunuri”

Actorii Vince Vaughn şi Reese Witherspoon sînt în negocieri finale pentru a interpreta un cuplu care se dă peste cap pentru a-şi vizita de Crăciun cei patru părinţi divortaţi, în comedia “Four Christmases”. Proiectul, ce va fi produs de New Line Cinema, este bazat pe un scenariu de Matt Allen şi Caleb Wilson, iar printre producători se numără şi cei doi actori din rolurile principale. Regizorul nu a fost încă stabilit.

Iniţial, “Four Christmases” urma să fie produs de Sony Pictures şi lansat în 2004, dar a fost amînat pentru că s-ar fi suprapus cu o altă comedie de vacanţă, “Christmas With the Kranks”. New Line a preluat proiectul, toamna trecută. Filmul “Four Christmases” este aşteptat să aibă premiera la sfîrşitul anului viitor.