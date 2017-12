Vrei să dai examenul Cambridge English? Un nou centru în Constanța

Școala Gimnazială nr. 30 ”Gheorghe Țițeica” din Constanța este singura din Constanța care a devenit centru de evaluare pentru examenele Cambridge. ”Acest demers s-a născut din dorința de a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor de vârste diferite de a li se confirma, printr-un examen recunoscut la nivel internațional și care oferă o certificare valabilă toată viața, nivelul de cunoștințe de limbă engleză”, se arată într-un comunicat al instituției de învățământ din Constanța. Demersul de acreditare la Consiliul Britanic a fost susținut de părinții elevilor din Școala Gimnazială nr. 30 ”Gheorghe Țițeica”, aceștia precizând, în numeroase întâlniri de consultare pe această temă, faptul că ar prefera ca examenul să se deruleze într-un ambient familiar elevilor, care să le calmeze emoțiile inerente oricărei evaluări. Concret, dacă la sesiunea de anul trecut au fost înscriși 59 de elevi din clasele IV - VIII pentru examenul Preliminary English Test (PET), anul acesta, mai precis duminică, 15 mai, au susținut examenul 109 elevi din clasele III - XI pentru nivelurile PET și KET - Key English Test, acesta din urmă fiind echivalentul nivelului A2, potrivit aceluiași document reglator european. Practic, numărul elevilor evaluați de către profesorii examinatori ai Consiliului Britanic s-a dublat, dovedind astfel existența unui interes crescut. Elevii care participă la aceste testări și obțin atestatele Cambridge scapă în acest fel de examenul de admitere pentru clasele bilingve și intensive de liceu, iar elevii de liceu își pot echivala proba de competență lingvistică la Bacalaureat. În plus, examenele Cambridge English Language Assessment sunt recunoscute de şcolile, universităţile, angajatorii din sectorul public şi privat din toate țările vorbitoare de limba engleză. Partenerii acestui proiect, adică Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Asociația de Părinți a Școlii”Gheorghe Țițeica”, apreciază activitatea ca fiind una utilă și reușită, iar British Council a oferit, în consecință, instituției școlare constănțene certificatul Silver Member of the British Council Exams Partnership Advantage Programme.