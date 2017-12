Vreme capricioasă: de la -3 la 14 grade Celsius

Vremea va fi capricioasă în următoarele zile, anunță meteorologii, iar variațiile de temperatură vor fi semnificative. În Dobrogea, cel mai frig va fi miercuri, 16 martie, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vor fi maxime cuprinse între 5 și 8 grade Celsius și minime între -3 și 2 grade C, iar cerul va fi parțial înnorat. Joi, 17 martie, vremea se mai îmbunează. Vom avea parte din plin de soare și se mai încălzește. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 11 grade C, iar cele minime între 0 și 4 grade C. Vineri, 18 martie, vremea va fi frumoasă, cu cer variabil. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 14 grade C, iar cele minime între 2 și 5 grade C.