Vremea se încălzește pe zi ce trece. Vor fi 25 de grade C în Dobrogea

Capriciile vremii vor lua sfârșit, cel puțin momentan. Meteorologii anunță vreme frumoasă și temperaturi în creștere în Dobrogea. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luni, 4 aprilie, soarele va urca sus pe cer în sud-estul țării. Maximele se vor încadra între 11 și 20 de grade Celsius, iar minimele între 5 și 7 grade C. Marți, 5 aprilie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 23 grade C, iar cele minime între 7 și 9 grade C. Miercuri, 6 aprile, va fi și mai cald, iar maxima zilei va ajunge până la 25 de grade C. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 11 grade C.