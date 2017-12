Vreţi un salariu mai mare? Luaţi-vă un overdraft!

Cele două servicii de creditare (cardul de credit şi descoperitul de cont) sînt complementare, iar băncile le promovează în consecinţă: cardul de credit este “cardul de cumpărături” - datorită perioadei de graţie şi a altor beneficii specifice -, în timp ce descoperitul de cont poate fi folosit pentru nevoile curente de sume de bani care pot fi acoperite atunci cînd salariul este virat în cont clientului

Un card de debit se deosebeşte de un card cu descoperire de cont prin sursa fondurilor accesate. Astfel, la un card de debit clientul alimentează cardul din surse proprii (eventual şi salariu virat de angajator) şi foloseşte cardul în funcţie de nevoi, dar nu poate consuma mai mulţi bani decît a depus în cont. În cazul unui card cu descoperire de cont, clientul foloseşte atît banii proprii, cît şi limita de descoperire de cont acordată de bancă. Ambele variante de card (debit, debit cu descoperire de cont) pot fi utilizate pentru toate tipurile de tranzacţii permise de banca emitentă (retrageri de numerar, plăţi la comercianţi, plăţi pe internet). Descoperitul de cont oferit de HVB Bank şi de Banca Ţiriac nu ţine cont de obligaţiile financiare ale solicitantului pentru alte credite contractate anterior. Această limită poate fi revizuită de bancă la iniţiativa clientului, în măsura în care veniturile acestuia au crescut cu cel puţin 20% faţă de data la care s-a aprobat descoperitul de cont.

În funcţie de analiza individuală de bonitate efectuată fiecărui client în parte, limita maximă de descoperire în cont pe cardul de salariu Visa Electron CEC este de trei venituri lunare nete, dar nu mai mult de 50.000 de lei. Aceasta are la bază o analiză individuală de risc şi de bonitate financiară, iar acordarea propriu-zisă se concretizează în semnarea unui contract de credit între client şi bancă. Limita de descoperit de cont poate fi retrasă de bancă în cazul în care clientul nu mai este salariat al angajatorului, iar contul nu mai este alimentat regulat cu drepturi salariale, precum şi în cazul indisciplinei de rambursare sau a încălcării de către client a prevederilor contractuale. Pînă în prezent, CEC a emis aprox. 58.000 de carduri Visa Electron, ce pot fi utilizate atît drept carduri de debit standard, cît şi drept carduri de salariu (dacă angajatorul alimentează conturile de card cu drepturi salariale). Peste 10.000 de carduri Visa Electron (din cele 58.000) beneficiază deja de limite de descoperire în cont. "Cardurile CEC se deosebesc de produsele concurenţei în special prin raportul calitate/preţ. Produsele CEC au funcţiunile standard oferite şi de concurenţă, dar o reţetă de preţ mult mai avantajoasă pentru clientelă", a declarat directorul sucursalei judeţene a CEC Constanţa, Iulian Stoian.

Facilităţi şi... penalităţi

AlphaCard Visa Classic este un card de debit cu acces la două conturi, unul în lei şi altul în dolari sau euro. În funcţie de valuta tranzacţiei, se va debita unul din cele două conturi, astfel: pentru tranzacţiile efectuate în România primul debitat este contul în lei, apoi cel în valută, pentru tranzacţiile efectuate în afara României primul debitat este cel în valută, iar la epuizarea lui se va debita contul în lei. După şase luni de utilizare activă, se poate opta pentru facilitatea de descoperit de cont (un plus pe card de pînă la trei salarii nete). La UniCredit, limita de credit overdraft este de două salarii, dar nu mai mult de 9.200 de lei. Comisionul de emitere este 1 euro, iar cel de administrare anuală - 3 euro. Banca "taxează" descoperitul de cont cu 19%, iar în caz de neplată la termen a sumelor trase, banca percepe o dobîndă penalizatoare de 15% peste cea de 19%. La retragerea de numerar, tranzacţia este comisionată cu 0,5% la ATM-urile proprii sau cu 0,5% la care se adaugă 2,50 lei la ATM-urile altor bănci. Condiţia necesară menţinerii overdraftului este virarea lunară a salariului în respectivul cont. Cardul Maestro de la Romexterra Bank este destinat încasării drepturilor salariale şi oferă posibilitate de overdraft. Facilitatea de descoperit de cont se acordă în limita a maximum trei venituri nete, iar dobînda anuală este de 19%. Taxa de emitere a cardului este 0, iar taxa de administrare este 0,50 lei pe lună.

Card de credit vs. descoperit de cont

Ambele facilităţi îi oferă utilizatorului o linie de credit pe care acesta o are, în permanenţă, la îndemînă şi pe care o poate folosi oriunde şi oricînd are nevoie. Overdraftul este legat de virarea lunară a salariului în cont de către angajator, în timp ce cardul de credit nu are legătură cu angajatorul, reprezentînd un împrumut aflat la dispoziţia clientului. Limita de credit este în funcţie de veniturile solicitantului, iar destinaţia sa este legată de realizarea de plăţi la comercianţi şi mai puţin de retragerea de numerar, operaţiune pentru care şi comisioanele sînt mai mari. Cardul de credit vine în plus cu conceptul de perioadă de graţie, ce îi permite utilizatorului folosirea banilor băncii cu 0% dobîndă. Totuşi, acest avantaj se referă doar la plăţile de la magazin pentru care perioada de graţie variază de la 30 de zile la Finansbank, 50 de zile la UniCredit la 59 de zile la CEC (doar la Banca Transilvania şi Ţiriac perioada de graţie a cardului de credit este valabilă şi pentru retragerile de numerar). Această facilitate nu este disponibilă pentru descoperitul de cont, pentru utilizarea acestuia plătindu-se dobîndă încă din prima zi. Alt plus pentru cardul de credit este posibilitatea pe care o are debitorul de a restitui suma împrumutată într-o perioada mai mare, rambursările lunare ca procent din principal situîndu-se între 2,5% la CEC, 4% la ABN AMRO şi 15% la Finansbank. Pe de altă parte, şi descoperitul de cont are avantajele sale: o dobîndă mai mică şi posibilitatea de a-l folosi în combinaţie cu serviciile specifice contului curent: plata facturilor, transferuri intra sau interbancare.