Weekend de foc pentru pompierii constănțeni!

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea" au avut parte de un weekend de foc! Aceștia au intervenit, în ultimele zile, pentru stingerea mai multor incendii izbucnite în municipiul Constanța, dar și în județ. Prima dintre solicitări a fost primită vineri seară, din localitatea Poarta Albă, acolo unde o casă a fost mistuită de flăcări. Focul a izbucnit la acoperișul imobilului în care locuia o familie cu șapte copii și s-a extins cu repeziciune. Din fericire, oamenii au reușit să iasă la timp din casă. Localnicii a sunat la 112 și au cerut ajutorul autorităților. Vecinii au încercat să țină sub control flăcările până la sosirea militarilor. Pompierii ISU "Dobrogea" s-au luptat timp de aproape o oră cu focul care a făcut scrum 100 de metri pătrați din acoperiș. "Am găsit acoperișul care ardea aproape în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, și o încăpere a casei. Am procedat la stingerea acestora, iar intervenția a durat circa o oră", a declarat, pentru Neptun TV, plutonierul adjutantDaniel Morărescu, din cadrul ISU "Dobrogea". Casa a fost devastată de incendiul violent. Membrii familiei Nazare au acum nevoie de sprijinul autorităților pentru a-și repara casa, în condițiile în care din acoperiș au mai rămas doar grinzile, iar în camere nu se poate sta.

Seria intervențiilor a continuat sâmbătă după-amiază, atunci când trei autovehicule au fost afectate de un incendiu produs în orașul Năvodari. Totul s-a întâmplat pe strada Plopilor, din localitate. Focul a izbucnit la unul dintre autoturisme, care a ars în proporție de 95%, și s-a extins apoi la o altă mașină și la o autoutilitară, parcate în apropiere. După primirea apelului prin linia unică 112, la fața locului s-a deplasat o autospecială cu apă și spumă de la Stația Midia. Militarii au stins rapid flăcările. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime. Reprezentanții ISU "Dobrogea" au pornit o anchetă pentru a elucida cauza exactă. După câteva ore, pompierii s-au deplasat pe bulevardul Mamaia, din municipiul Constanța, unde o căsuță din lemn, de aproximativ 50 de metri pătrați, a luat foc. La intervenție au luat parte două autospeciale din cadrul Detașamentului "Sublocotenent Fripis Marius Daniel". Nici ziua de duminică nu a fost lipsită de incidente. Pompierii au fost chemați în ajutor pe strada Alexandru cel Bun, din Constanța, unde militarii ISU "Dobrogea" au stins un incendiu izbucnit la un imobil.