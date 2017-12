Zăpada s-a aşternut, treptat, peste judeţ

O vorbă din popor spune că socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. Proverbul s-a potrivit perfect pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore în Constanţa. Duminică, autorităţile centrale anunţau că judeţul va ieşi, luni dimineaţă, la ora 9.00, din cod portocaliu. Însă vremea nu a ţinut cont de statistici, iar avertismentul de cod portocaliu de viscol şi ninsori s-a prelungit până la ora 17.00. După această oră a intrat în vigoare codul galben de viscol, care a durat până la ora 23.00. Dacă, în weekend-ul trecut, în Constanţa nu a fost urgia care a lovit alte zone din sud-estul ţării, duminică spre luni noapte situaţia s-a schimbat radical, iar din cauza ninsorii abundente şi a viscolului, stratul de zăpadă a atins, pe alocuri, şi doi metri. Cum vântul şi ninsoarea nu au contenit în ultimele două zile, cu greu se putea deosebi şoseaua de câmp. Astfel, ieri după-amiază, pe lângă A2 (Feteşti - Bucureşti), mai multe drumuri naţionale, judeţene şi comunale erau închise şi au rămas în acest status până la închiderea ediţiei: DN 22 (Ovidiu - Mihai Viteazu - limita de judeţ), DN 22A (Hârşova - Tulcea), DJ 222 (Medgidia - Pietreni), DJ 224 (Băltăgeşti - Crucea), DJ 223 (Capidava - Topalu), DJ 225 (Mireasa - Runcu), DJ 226 B (Pantelimon - DN 2A), DJ 226 (Corbu - Mihai Viteazu), DJ 391 (Negru Vodă - Olteni şi Cobadin - Negreşti), DC 61 (Siliştea - Seimeni - Cernavodă), DC 63 (Siliştea - Ţepeş Vodă), DC 86 (Năvodari - Sibioara) şi DC 77 (Cogealac - Fântânele). Pe DC 31 Dobromir, circulaţia este restricţionată. Pe toate celelalte drumuri comunale, judeţene şi naţionale care străbat judeţul s-a circulat în condiţii de iarnă, fiind impuse restricţii pentru autovehiculele mai grele de 7,5 tone. Aceste restricţii de greutate au fost ridicate aseară, în jurul orei 18.00, odată cu trecerea de la cod portocaliu de avertizare la cod galben. Directorul DRDP Constanţa, Marin Dima, a declarat că, peste noapte, drumarii au lucrat pentru ca în cursul dimineţii de azi să fie redeschise autostrada şi toate drumurile naţionale.

Pâinea, adusă pe şenile

Cu un vânt potrivnic, care a bătut în rafale de 60 - 70 km/h, şi ninsori abundente, administratorii drumurilor au mobilizat forţe şi utilaje importante pentru a degaja zăpada de pe şosele. Conducerea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa a mobilizat 60 maşini şi peste 130 de oameni, care au acţionat în permanenţă pe drumurile judeţene. Pentru a face faţă situaţiei, drumarii judeţeni au scos la lupta cu nămeţii şi cele mai noi utilaje achiziţionate de Consiliul Judeţean Constanţa - şase maşini UNIMOG multifuncţionale şi un vehicul Hagllunds cu şenile, care se află în administrarea RAJDP. Potrivit conducerii RAJDP, dacă cele şase utilaje UNIMOG au fost direcţionate pentru deszăpezirea drumurilor judeţene, vehiculul Hagllunds a fost folosit la o acţiune caritabilă. Mai exact, vicepreşedintele Senatului Nicolae Moga a cerut ajutorul RAJDP, pentru a duce aproape 1.000 de pâini locuitorilor din satul Dunăreni, comuna Aliman. „Am auzit că maşina cu pâine nu a mai ajuns în zona localităţii din cauza faptului că Drumul Comunal 51, care leagă localitatea de DJ 223, este înfundat. Astfel, am decis să-i ajut pe oamenii din Dunăreni, care m-au primit cu braţele deschise”, a spus Moga. Parlamentarul a adăugat că acţiunea sa nu ar fi fost dusă la îndeplinire dacă nu ar fi avut la dispoziţie vehiculul Hagllunds. „Utilajul este excepţional în condiţiile în care se prezintă drumurile. Acest vehicul poate acţiona pe teren accidentat, acolo unde nimic nu pătrunde, nici măcar elicopterul. În plus, cu ajutorul acestui utilaj ultraperformant se pot salva vieţi în orice moment, de oriunde din Dobrogea”, a adăugat Moga. În altă ordine de idei, potrivit prefectului Eugen Bola, în ultimele 36 de ore, administratorii drumurilor au deszăpezit aproape 40 de maşini în care se aflau aproximativ 100 de oameni.

Drumuri protejate de perdele forestiere

În ciuda avalanşelor de coduri galbene şi portocalii, în mare parte, drumurile din judeţ au fost deschise circulaţiei. Asta şi datorită perdelelor forestiere înfiinţate de CJC de-a lungul diferitelor drumuri. „Acolo unde primarii şi, respectiv, cetăţenii au fost de acord să plantăm arbuşti care să protejeze drumurile judeţene, s-a rezolvat problema, astfel încât drumurile nu s-au mai înzăpezit”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. El a adăugat că cel mai bun exemplu este tronsonul de Drum Judeţean 223 Floriile - Aliman, pe o lungime de şase kilometri. „În fiecare an erau probleme pe acest sector de drum şi cheltuiam foarte mulţi bani pentru deszăpezire. Însă, datorită realizării perdelei forestiere de-a lungul drumului, de vreo doi ani, în această zonă nu am avut nicio problemă”, a explicat Gâmbuţeanu. El a mai spus că, în prezent, CJC are 45 de kilometri de perdele forestiere, ţinta autorităţii judeţene fiind de 250 de kilometri. „Bineînţeles, ideal ar fi ca pe lângă toate drumurile judeţene să punem astfel de perdele forestiere şi să scoatem copacii aflaţi pe marginea drumului, care, de foarte multe ori, agravează efectele unor accidente rutiere”, a mai spus Gâmbuţeanu.

84 de ore fără curent

Vremea nefavorabilă şi vântul puternic i-au luat din nou pe nepregătite pe reprezentanţii Enel, care au raportat mai multe avarii pe diferite linii de tensiune. Din cauza intemperiilor, ieri, zece localităţi din judeţ au rămas parţial fără curent electric. Ce înseamnă asta? Aproximativ 5.000 de consumatori au fost lăsaţi în beznă. Unii chiar de 84 de ore. Este cazul a 60 de familii dintr-un cartier din localitatea Albeşti, care nu au curent de vineri seara. „La noi, în Albeşti, s-au ars două transformatoare, iar 1.300 de persoane au stat în beznă încă de vineri seara. În cea mai mare parte s-a rezolvat situaţia, dar a mai rămas un cartier unde problema nu a fost rezolvată nici până acum”, a spus primarul comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan. În altă ordine de idei, din cauza viscolului, în toate localităţile din judeţ au fost fluctuaţii de curent în reţeaua electrică.