Zarurile au fost aruncate la gala Oscar!

Procedura de votare s-a încheiat şi Hollywood-ul trebuie doar să se înarmeze cu răbdare înainte de cea de-a 86-a gală a premiilor Oscar, programată duminică noapte, una dintre cele mai deschise curse din istorie, cu trei pretendenţi serioşi la statueta pentru Cel mai bun film şi un invitat neaşteptat: ploaia. Ultimele buletine de vot ar fi trebuit să parvină Academiei de Film americane marţi seară, încheind în mod oficial o campanie mai lungă ca de obicei, întrucât gala Oscar 2014 a fost amânată de la sfârşitul lunii februarie până la începutul lunii martie pentru a nu se suprapune cu Jocurile Olimpice de Iarnă.

Pe lângă cei peste 200 de pretendenţi la preţioasele statuete, un invitat neaşteptat ar putea să compromită cel mai important covor roşu al sezonului: ploaia. Previziunile meteo prevăd, într-adevăr, averse puternice în California, sâmbătă, şi un cer ameninţător, duminică. Întrucât Academia are o legendară aversiune faţă de neprevăzut, măsuri preventive au fost deja luate mai ales în ceea ce priveşte amplasarea gradenelor şi a celorlalte instalaţii temporare ridicate pe bulevardul Hollywood, care va fi complet închis pentru circulaţie începând de duminică dimineaţă. Gala de decernare a premiilor Oscar va începe la ora locală 17.30 (3.30 ora României), la Teatrul Dolby, şi pare că va fi una dintre cele mai urmărite şi mai aşteptate ceremonii din ultimii ani, având în vedere confruntarea inedită a trei favoriţi la Oscarul pentru Cel mai bun film, cel mai important trofeu al evenimentului.

CELE MAI MARI ŞANSE Filmul ”12 Years A Slave” părea, joi, să aibă un uşor avans la casele de pariuri, urmat la mică distanţă de ”Gravity”. Însă, pentru a nu fi nevoiţi să facă o alegere, votanţii ar putea în cele din urmă să opteze pentru ”American Hustle”. Cu nouă nominalizări, ”12 Years A Slave” se situează la mică distanţă de comedia ”American Hustle” (zece nominalizări) prezintă o poveste spectaculoasă şi nebunească cu escroci, FBI şi politicieni corupţi din anii '70, pretexte pentru interpretări formidabile din partea actorilor. Cu zece nominalizări, ”Gravity” este cel mai popular dintre toate peliculele concurente, cu încasări mondiale de peste 700 de milioane de dolari; filmul descrie, cu o virtuozitate tehnică ce îţi taie respiraţia, deriva în spaţiu a doi astronauţi. În acest stadiu, ceilalţi şase candidaţi - ”Dallas Buyers Club”, ”Captain Phillips”, ”Philomena”, ”Her”, ”Nebraska” şi ”The Wolf of Wall Street” - nu par a fi în măsură să reprezinte o ameninţare reală.

În privinţa actorilor, Cate Blanchett este considerată deja câştigătoarea Oscarului pentru Cel mai bun rol principal feminin, graţie rolului din ”Blue Jasmine”, iar în categoria similară masculină, Matthew McConaughey, pentru ”Dallas Buyers Club”, pare că se va impune în faţa actorilor Chiwetel Ejiofor pentru ”12 Years A Slave” şi Leonardo DiCaprio pentru ”The Wolf of Wall Street”. Oscarurile pentru rolurile secundare ar putea reveni în acest an Lupitei Nyong'o, sclava martirizată din ”12 Years A Slave”, sau actriţei Jennifer Lawrence, irezistibila soţie casnică din ”American Hustle”. Jared Leto, spectaculosul transsexual din ”Dallas Buyers Club”, a câştigat toate premiile din acest sezon şi are mari şanse să se impună şi la Oscar în faţa celorlalţi nominalizaţi, Michael Fassbender pentru ”12 Years A Slave”, Berkhad Abdi pentru ”Captain Phillips”, Jonah Hill pentru ”The Wolf of New York” şi Bradley Cooper pentru ”American Hustle”. Printre ceilalţi mari favoriţi ai galei pot fi citaţi mexicanul Alfonso Cuaron pentru regie, pentru ”Gravity”, producţia ”Frozen”, creată de Disney, pentru film de animaţie şi ”La Grande Bellezza” de Paolo Sorrentino, pentru film străin.

Gala din acest an, prezentată de realizatoarea TV Ellen DeGeneres, va avea ca temă principală eroii şi va include o importantă componentă muzicală, cu prestaţii în direct oferite de Pink, Bette Midler şi toţi nominalizaţii la Oscarul pentru Cel mai bun cântec, inclusiv grupul U2.

DATE INSOLITE Istoria galei Oscar este caracterizată de multe detalii notabile sau insolite. La 23 de ani, Jennifer Lawrence, nominalizată la premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar, pentru ”American Hustle”, este cea mai tânără actriţă selectată de cel puţin trei ori la trofeele academiei americane, după ”Winter's Bone / Mâinile tatălui meu” şi ”Silver Linings Playbook / Scenariu pentru happy-end”. Teresa Wright avea 24 de ani când a obţinut a treia sa nominalizare, în 1942. Anul trecut, ”Silver Linings Playbook”, regizat de David O. Russell, a fost primul film de la ”Reds”, semnat de Warren Beatty în 1981, care a obţinut nominalizări la categoriile Cel mai bun lungmetraj, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu, precum şi la cele patru categorii de interpretare. Regizorul David O. Russell repetă reuşita, anul acesta, cu ”American Hustle”.

De două ori nominalizată, anul acesta, la premiul Oscar pentru cel mai bun film, pentru ”American Hustle” şi ”Her / Ea”, Megan Ellison este al patrulea producător de film şi prima femeie producător nominalizată de două ori în acelaşi an în această categorie, după Francis Ford Coppola, Fred Roos şi Scott Rudin. Nominalizat la premiul Oscar pentru Cea mai bună coloană sonoră, pentru ”The Book Thief / Hoţul de cărţi”, John Williams a ajuns la un total de 49 de nominalizări. Doar Walt Disney îl întrece în istoria Oscarurilor, cu 59 de nominalizări. Woody Allen, selectat anul acesta la categoria Cel mai bun scenariu original pentru ”Blue Jasmine”, este al doilea în topul artiştilor în viaţă cu cele mai multe nominalizări, 24.

Meryl Streep, nominalizată la premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal feminin, în ”August: Osage County / Ţinutul din mijlocul verii”, şi-a doborât anul acesta propriul record. În categoriile de interpretare, ea deţine cele mai multe nominalizări - 18, fiind urmată în top de Katharine Hepburn şi Jack Nicholson, fiecare nominalizat de 12 ori. Compozitorul Thomas Newman, a 12-a oară nominalizat, anul acesta, pentru muzica filmului ”Saving Mr. Banks / În căutarea poveştii”, nu este primul Newman care se afirmă la Oscaruri: familia sa de muzicieni (Alfred, Lionel, Emil, Thomas, David şi Randy) a obţinut, în total, 88 de selecţii. ”The Missing Picture”, candidatul Cambodgiei la Oscarul pentru film străin, este al doilea documentar selectat în această categorie, după ”Waltz with Bashir” din 2008, de Ari Folman, un lungmetraj animat propus de Israel.

DATE STATISTICE 3,85 este greutatea în kilograme a unei statuete Oscar, care are o înălţime de 34 de centimetri. 3.400 este numărul de locuri din Teatrul Dolby, fostul Teatrul Kodak, unde gala premiilor Oscar este organizată în fiecare an, începând din 2002. 1929 este anul primei ediţii a premiilor Oscar, la doi ani după înfiinţarea Academiei de Film americane, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 1.500 este numărul jurnaliştilor şi angajaţilor din mass-media acreditaţi la Oscar. 300 este numărul fericiţilor câştigători, aleşi prin tragere la sorţi, ai locurilor de lângă covorul roşu pe care vor defila celebrităţile. 24 este numărul categoriilor de premii, cu excepţia celor pentru întreaga carieră, însă pot exista mai mulţi câştigători în cadrul unei singure categorii. 37 este recordul selecţiilor la categoria Cel mai bun film străin, deţinut de Franţa. 13 este recordul de premii Oscar obţinute la categoria Cel mai bun film străin, deţinut de Italia. Franţa se situează pe locul al doilea, cu 12 premii. 19 este recordul de nominalizări la Oscar, deloc de invidiat, deţinut de inginerul de sunet Kevin O'Connel, care nu a obţinut niciodată acest trofeu. Kathleen Kennedy şi Steven Spielberg sunt producătorii cu cele mai multe nominalizări la Oscar la categoria Cel mai bun film, fiecare cu opt selecţii.

Persoana care a câştigat cele mai multe premii Oscar este Walt Disney, cu 22 de trofee competitive plus alte patru onorifice, fiind, de asemenea, cel care a câştigat cele mai multe premii ale Academiei într-un an, patru. De asemenea, femeia care a câştigat cele mai multe premii Oscar este designerul de costume Edith Head, cu opt. 12 este recordul nominalizărilor la categoria celui mai bun regizor, deţinut de William Wyler. John Ford deţine recordul pentru cele mai multe Oscaruri obţinute pentru regie, patru. Kathryn Bigelow este prima femeie premiată cu Oscar pentru regie, în 2010, pentru ”The Hurt Locker”. 14 este recordul nominalizărilor obţinute de un film, deţinut ex-aequo de ”All About Eve / Totul despre Eve” din 1951 şi ”Titanic” din 1998. 11 este recordul premiilor Oscar obţinute de un film, deţinut la egalitate de ”Ben-Hur”, ”Titanic” şi ”Lord of the Rings: The Return of the King / Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui”. Acesta din urmă este şi filmul cu cele mai multe premii în toate categoriile la care a fost nominalizat, 11.

Trei filme au primit cvintetul de mari trofee Oscar: Cel mai bun lungmetraj, Cel mai bun regizor, Cel mai bun rol principal masculin, Cel mai bun rol principal feminin şi Cel mai bun scenariu adaptat / original: ”It Happened One Night” în 1934, ”One Flew Over the Cuckoo's Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci” în 1975, ”The Silence of the Lambs / Tăcerea mieilor” din 1991.

Zece ani este vârsta celei mai tinere actriţe care a obţinut vreodată un premiu Oscar: Tatum O'Neal, în 1974. Aceasta deţine recordul şi pentru cel mai tânăr câştigător de Oscar în toate categoriile. Justin Henry este cel mai tânăr nominalizat la premiul Oscar, la vârsta de opt ani, pentru rolul din filmul ”Kramer contra Kramer”, în 1979. Gloria Stuart a fost cea mai în vârstă nominalizată la Oscar, la 87 de ani, pentru rolul din ”Titanic”, în 1997, iar cel mai în vârstă câştigător al unui Oscar este Christopher Plummer, la 82 de ani, în 2012, pentru rolul din ”The Beginners”. Şase ani este vârsta celei mai tinere actriţe care a obţinut un premiu Oscar onorific - Shirley Temple, în 1935, în timp ce actorul Eli Wallach a fost cel mai în vârstă premiat cu un Oscar onorific, la 94 de ani, în 2010. Cea mai tânără nominalizată în categoria Cel mai bun rol principal feminin este Quvenzhané Wallis, de nouă ani, pentru ”Beasts of the Southern Wild”, iar cea mai în vârstă este Emmanuelle Riva, la 85 de ani, pentru ”Amour”. ”Avatar” şi ”Up” au fost primele pelicule 3D nominalizate la Oscar pentru Cel mai bun film, în 2009, în timp ce ”The Lord of the Rings: The Return of the King”, din 2003, a fost primul film fantasy premiat cu Oscar.