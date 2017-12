Zeci de amenzi pentru patronii constănțeni

In perioada 01-30.04.2016, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de control si verificare a societaţilor comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa. Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii , securitatea si sănătatea în munca a salariaţilor precum si verificarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare. Serviciul Control Relaţii de Munca din cadrul I.T.M. Constanţa a verificat un numar de 329 agenti economici din care 46 au fost sanctionaţi. S-a aplicat un numar de 55 sancțiuni din care 43 amenzi în valoare de 555.500 lei si 12 avertismente. S-a dispus un numar de 551 masuri cu termen de remediere a neconformitatilor constatate. Au fost depistate 125 de persoane care nu aveau încheiat contract individual de munca sau pentru care contractul individual de muncă nu era transmis în baza de date REVISAL. Au fost inaintate catre Parchetul de pe Lângă Judecatoria Constanta , 6 propuneri de cercetare cu un total de 41 persoane, pentru a se stabili daca aceștia se fac vinovați de incalcarea prevederilor art. 264 (3) din Legea 53 / 2003 republicata. Angajatorii pentru care a fost sesizat Parchetul de pe Lângă Judecatoria Constanta activau în domeniile de activitate construcții, pază și protecție și creștere ovine. Serviciul Control Securitate si Sănătate in Munca din cadrul I.T.M. a verificat în perioada 01-30.04.2016 un numar de 169 angajatori, s-au dispus un numar de 383 masuri de remediere a neconformitatilor constatate, s-au aplicat 383 de sancțiuni din care 21 amenzi contravenționale in valoare de 75.500 lei.