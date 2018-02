Zeci de milioane de euro, pentru reabilitarea județului Constanța

Aproximativ 50 de milioane de euro vor fi investiți pentru restaurarea unor drumuri importante din județul Constanța, pentru restaurarea mai multor monumente istorice din județ, dar și pentru modernizarea clădirilor în care se află centre de plasament și pentru protecția copilului. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc miercuri, 14 februarie, principalele proiecte derulate de instituție anul acesta, cu fonduri europene. La capitolul insfrastructură rutieră, CJC are în plan reabilitarea drumului județean 223, pe tronsonul Cernavodă - Rasova - Aliman - Ion Corvin, pe o lungime de 40 de kilometri. Valoarea proiectului este de 35 de milioane de euro. De asemenea, CJC are în plan restaurarea mai multor monumente istorice din județ. Este vorba despre clădirea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța (MINAC), Edificiul Roman cu Mozaic, cetatea Carsium din Hârșova și mormântul Hypogeu, din zona restaurantului Zorile, din Constanța.

MILIOANE DE EURO PENTRU ISTORIA CONSTANȚEI

Proiectul de restaurare a cetății Carsium din Hârșova are valoarea de aproape 2,5 milioane de euro. În această sumă sunt incluse lucrările de consolidare aferente sectoarelor Turnul Comandantului și zidurile acestuia, Port și Incinte Vest. De asemenea, va fi construit și un corp de clădire multifuncțional. De asemenea, sunt incluse și lucrările de amenajare și împrejmuire a sitului. În ceea ce privește salvarea și punerea în valoare a mormântului pictat Hypogeu a fost aprobată o finanțare de 1,5 milioane de euro. Din acești bani, trebuie efectuate lucrări de restaurare a picturii interioare, securizarea cavoului, dotarea cu instalație de climatizare și izolare termică astfel încât să se asigure un microclimat corespunzător. Totodată, proiectul presupune construirea unui punct de informare în zonă, proiectat pe tematica sitului. Jos se va putea vedea interiorul mormântului, iar pe ziduri vor fi proiectate imagini din mormânt, astfel încât omul să aibă senzația că vizitează monumentul, chiar dacă nu se află acolo. Restaurarea clădirii MINAC valorează 5 milioane de euro, iar pentru lucrările de restaurare, conservare, amenajare și punere în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic s-a aprobat suma de 3,5 milioane de euro.

INVESTIȚII ÎN CENTRELE SOCIALE

Investiții se vor face și în domeniul social. Sunt prevăzute, astfel, lucrări pentru eficientizarea energetică a clădirii în care funcționează Centrul de Plasament „Antonio” (320.000 de euro), a Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență (360.000 de euro) și a Centrului de Îngrijire și Asistență „Poarta Albă” (370.000 de euro). De asemenea, CJC mai are aprobate proiecte în Programul Operațional Comun al Mării Negre. Este vorba despre „Monitorizarea și protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre” (371.000 de euro), „Patrimoiul Național și Cultural Comun - Sursă pentru Dezvoltarea antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” (341.000 de euro) și Portul Cultural al Mării Negre în Acțiune” (212.000 de euro).

PROIECTE ÎN LUCRU

Pe lângă proiectele aprobate deja pentru finanțare, CJC mai are alte proiecte în pregătire, care privesc patrimoniul cultural, infrastructura rutieră, sănătatea și turismul. Pentru protejarea patrimoniului cultural, CJC inteționează să obțină finanțare pentru un proiect de restaurare și punere în valoare a Cetății Histria, a cărui valoare este de aproximativ 5 milioane de euro. În ceea ce privește infrastructura rutieră, sunt în pregătire două proiecte. Unul dintre ele vizează modernizarea infrastructurii de transport regionale pe traseul Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu (DJ 226), pe o lungime de 40 de kilometri. Valoarea aproximativă este de 21 de milioane de euro. Al doilea are legătură cu modernizarea infrastructurii regionale de transport pe traseul Cetatea Histria - DN 22 / Tariverde - DJ 226A, pe o lungime de 17 kilometri. Valoarea aproximativă este de 7 milioane de euro. În domeniul Sănătății, există planuri pentru extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei” Constanța. Valoarea aproximativă a acestui proiect este de 1,5 miloane de euro. Alte două propuneri de proiecte au fost trimise către Ministerul Turismului (MT). Unul dintre ele se referă la amenajarea unor mini porturi turistice, valoarea investiției fiind estimată la aproximativ 1,25 de milioane. O altă propunere trimisă către MT are legătură cu amenajarea unul bazin descoperit la Delfinariu, pentru care ar trebui să fie investite 5 milioane de euro. De asemenea, de reabilitarea a două obiective importante din județ se va ocupa Compania Națională de Investiții (CNI). Este vorba despre Teatrul de Vară Soveja și Teatrul de Vară Mamaia. În ceea ce privește Teatrul de Vară Soveja, președintele CJC, Horia Țuțuianu, a spus că va deveni casă pentru Teatrul de Stat Constanța și pentru Teatrul „Căluțul de Mare” (Teatrul de Păpuși). „Construcția se va realiza pe două niveluri și va avea două săli mari. Într-una va funcționa Teatrul de Stat, iar în cealaltă, Teatrul de Păpuși”, a spus Țuțuianu. Din păcate, planul lui Țuțuianu nu prea pare realist, în condițiile în care tot CNI are în administrare două dintre cele mai importante proiecte din oraș, reabilitarea Cazinoului și construcția Sălii Polivalente, și nu a mișcat nicio cărămidă de ani de zile. Om trăi și om vedea!