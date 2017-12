Zi de toamnă la Constanța! Când se încălzește?

Meteorologii anunță o veritabilă zi de toamnă la Constanța pentru marți, 22 august; temperaturile maxime nu vor depăși 23 de grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 13 și 16 grade C. În această zi sunt anunțate și precipitații. De miercuri, 23 august, vremea începe să își revină, chiar dacă mai sunt anunțate și ploi; temperaturile maxime înregistra o ușoară creștere - vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade C, iar minimele se vor încadra între 12 și 17 grade C. Joi, 24 august, maximele vor urca până la 27 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 13 și 19 grade C; meteorologii nu mai anunță ploi pentru această zi.