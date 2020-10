Zi specială pentru Sorin Başturea, directorul CS Farul

10 octombrie reprezintă una dintre zilele speciale din viaţa lui Sorin Başturea, actualul director al Clubului Sportiv Farul Constanţa. În urmă cu 30 de ani, la 10 octombrie 1990, Sorin Başturea contabiliza prima zi de angajare la CS Farul, iar acest lucru nu se uită niciodată. După ce a practicat atletismul, Sorin Başturea a schimbat macazul şi a trecut de pe pista stadionului... pe partea administrativă în cadrul clubului constănţean, îndeplinind de-a lungul celor 30 de ani toate funcţiile, de la administrator şi până la director.

„Vreau să le mulţumesc celor care m-au promovat şi susţinut în activitatea mea, Ilie Floroiu, Ion Draica şi Elena Frîncu. Cu un respect deosebit pentru Ilie Floroiu, cel care a guvernat activitatea mea încă din perioada activităţii sportive. M-a crescut, m-a susţinut, m-a certat atunci când am greşit. Prin activitatea desfăşurată în cadrul clubului consider că am contribuit şi eu la obţinerea performanţelor din cadrul secţiilor în întrecerile naţionale, balcanice, europene, mondiale şi olimpice. Iar singura politică pe care am făcut-o a fost politica familiei”, ne-a declarat Sorin Başturea, cel pentru care cuvântul de bază este respect. Dacă Ilie Floroiu, fostul mare atlet şi director al CS Farul, se prezenta „Floroiu, cu F de la Farul”, Sorin Başturea s-a autocaracterizat drept „un băiat bătăios”, cei doi colaborând excelent de-a lungul timpului.

În privinţa performanţelor secţiilor de la CS Farul, Sorin Başturea a dorit să remarce, în ordine alfabetică, reuşitele de la atletism (Dan Cojocaru,) box (Francisc Vaştag, Leonard Doroftei şi Ionuţ Gheorghe), canotaj (Dumitru Răducanu), gimnastică artistică (Simona Amânar, Cătălina Ponor, Daniela Sofronie şi Maria Holbură), gimnastică aerobică (Cristina Marin-Dulgheroiu şi Mihaela Pohoaţă), înot (Răzvan Florea), kaiac-canoe (Mariana Limbău), navomodelism şi tenis de masă (Eliza Samara), dar s-a referit şi la celelalte secţii, culturism şi fitness, haltere, karate, lupte, sambo şi scrimă, toate cu rezultate notabile.

Sorin Başturea nu a omis şi cele două titluri de campioană naţională la rugby cucerite de echipa Farul după 1990, în 1995 şi 1997, fiind primul conducător în Liga Campionilor al delegaţiei constănţene, dar şi perioada în care s-a ocupat de activitatea de la formaţia Baschet Club Farul, care a obţinut medaliile de bronz în 2005.

În vârstă de 54 de ani, Sorin Başturea este căsătorit, soţia, Constantina, fiind administrator patrimoniu la LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa, iar de susţinerea soţiei şi a fiicei sale, Ana-Maria, în vârstă de 30 de ani, inspector în cadrul SPIT Constanţa, a beneficiat din plin într-o activitate care, de foarte multe ori, înseamnă mai mult timp petrecut alături de sportivi, departe de familie.

Sorin Başturea, directorul CS Farul, care a preluat această funcţie după ieşirea la pensie a lui Ilie Floroiu, la 29 noiembrie 2017, speră ca această perioadă dificilă cauzată de pandemia de coronavirus să fie depăşită cu bine, chiar dacă situaţia nu este una uşoară pentru toţi cei implicaţi în activitatea sportivă.

„O perioadă extrem de grea, dar datorită sprijinului domnului Ilie Floroiu, din toate punctele de vedere, pe toate planurile, am încercat să respectăm cît mai bine regulile impuse şi să evităm orice fel de probleme. Clubul nu are datorii din punct de vedere financiar, toate obligaţiile fiind onorate, datorită sprijinului financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului şi al Primăriei Municipiului Constanţa”, a spus Sorin Başturea.

A PRACTICAT ATLETISMUL, DAR FOTBALUL ESTE PRIMA DRAGOSTE

Sorin Başturea a început activitatea sportivă la vârsta de 10 ani, la 1 septembrie 1976, la clasa specială de atletism înfiinţată la Şcoala Generală Nr. 6, profesor Maria Mihai, iar prima legitimare a fost în 1977, la CS Farul - Şcoala 6. La copii şi juniori, Sorin Başturea a cucerit numeroase medalii, devenind campion naţional la tetratlon, octatlon, decatlon şi cros cu echipa. În 1977 a ocupat locul secund la Daciada, în proba de 600 de metri, în faţa a 30.000 de spectatori pe fostul stadion Republicii, fiind premiat de Nicuşor Ceauşescu. În perioada 1984-1986 a efectuat stagiul militar, fiind transferat la CSA Steaua Bucureşti, după care a revenit la Constanţa, iar în 1990 a decis să încheie cariera de sportiv. De remarcat că în 1982 a fost cooptat în grupa pregătită de antrenorul Ioan Veliciu, grupă avându-l în frunte pe Ilie Floroiu.

Cu toate că a practicat atletismul, Sorin Başturea a recunoscut că fotbalul este prima dragoste. A participat încă de la prima ediţie a campionatului de old-boys desfăşurată la Constanţa, pe teren mare, în 1987, iar în prezent este preşedintele Ligii Old-Boys Constanţa şi al Asociaţiei Sportive Tomis Constanţa. Sorin Başturea s-a numărat printre iniţiatorii Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală rezervat veteranilor, competiţie care speră să bifeze anul viitor ediţia a XXX-a, iar pe teren mare a organizat zece ediţii ale Cupei Prietenia la fotbal, fiind şi iniţiatorului turneului de veterani care se desfăşoară în Turcia, în Antalya.

Şi în încheiere, cea mai frumoasă caracterizare a lui Sorin Başturea îi aparţine Elenei Frîncu, care a deţinut funcţia de director al DJST Constanţa, într-o scrisoare adresată actualului director de la CS Farul la împlinarea vârstei de 40 de ani:

„OM, în orice situaţie pe care SPORTUL şi oamenii lui o cer a fi rezolvată. Modest, valoros, la datorie mereu şi la orice oră”.