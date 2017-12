Ziua Maritimă Europeană, celebrată pe 20 mai

Ziua Maritimă Europeană (DEM) a fost instituită oficial la 20 mai 2008, în cadrul ceremoniei oficiale de inaugurare președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, și președintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, au semnat o declarație tripartită comună privind marcarea acestei zile.

Ziua Maritimă Europeană este sărbătorită anual în toată Europa, marcare acestui eveniment are în vedere creșterea vizibilității sectoarelor maritime și sprijinirea unei abordări integrate a afacerilor maritime, se arată pe site-ul oficial al UE.

Evenimentul principal al manifestărilor organizate cu acest prilej este Conferința Zilei maritime europene, care se desfășoară într-o regiune diferită în fiecare an. Această platformă primește comunitatea maritimă aflată în creștere în Europei, pentru a discuta, dezbate și a face schimb de bune practici.

Participanții la aceste reuniuni sunt lucrători în porturi, reprezentanți din industria de transport maritim, clustere, asociații de mediu, sindicate, instituții științifice și de cercetare, educație și autorități locale, regionale, naționale și europene, potrivit sursei citate.

Conferința aduce o contribuție puternică în vederea modelării politicilor viitoare, precum și măsuri practice necesare pentru a conduce la schimbări în economia albastră și integrarea mai amplă a agendei politice maritime. Ea se concentrează pe soluții inteligente și durabile pentru creșterea albastră, guvernanța oceanelor, dezvoltarea energiei curate și are competențele și instrumentele necesare pentru a facilita acțiunile comune.

Marcarea Zilei maritime europene este un punct de întâlnire anuală pentru comunitatea maritimă a Europei pentru a discuta, și pentru a crea o acțiune comună.

Conferința și expoziția Zilei maritime europene 2017 are loc la Poole, Marea Britanie, în zilele de 18 și 19 mai. Conferința desfășurată pe parcursul celor două zile la Centrul Farul Artelor și Conferințelor din Poole are tema "The Future of our Seas" — "Viitorul mărilor noastre".

În 2016, marcarea Zilei maritime europene a fost organizată în colaborare cu orașul Turku și guvernul finlandez. Manifestarea precedentei ediții s-a concentrat pe tema "Investiții în creșterea economică albastră competitivă — soluții inteligente și durabile".