Ziua Mondială de prim ajutor, sărbătorită de voluntarii de Crucea Roşie

Şi în acest an, Crucea Roşie Română a marcat Ziua Mondială de Prim Ajutor, tema aleasă fiind “Primul Ajutor pentru Viaţă”. În week-end, mulţi dintre voluntarii de Cruce Roşie au luat parte la diferite activităţi care au avut ca scop creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei cu privire la prevenirea accidentelor şi la necesitatea cunoaşterii primului ajutor. Voluntarii au făcut demonstraţii de prim ajutor, au distribuit pliante cu tehnici de acordare a primului ajutor şi au măsurat tensiunea arterială celor interesaţi. Carmen Lungu, directorul Crucii Roşii, filiala Constanţa, a declarat că zeci de voluntari au luat parte la acţiuni încă de la primele ore ale dimineţii, implicînd în activităţile derulate mai multe persoane interesate să înveţe tainele primului ajutor. „Aceste simulări sînt pentru a creşte nivelul conştientizării populaţiei cu privire la primul ajutor şi prevenirea accidentelor. Cît mai multe persoane şi voluntari ar trebui să aibă capacitatea de a furniza comunităţii serviciile de bază ale primului ajutor”, a mai declarat directorul Crucii Roşii Constanţa. Ea a adăugat că oricine poate învăţa primul ajutor şi salva, astfel, vieţi. “Primul ajutor este un act umanitar ce denotă voinţa de a salva vieţi, cu respect profund faţă de diversitate şi fără discriminare.

Cunostinţele şi capacitatea de a acorda primul ajutor trebuie să fie actualizate şi reîmprospătate constant. Ar trebui sărbătorit numărul vieţilor salvate atît de voluntarii instruiţi, cît şi de persoanele care doresc să înveţe a acorda primul ajutor premedical”, explică Carmen Lungu. Ca şi rezultate se aşteaptă: colectarea mărturiilor celor care au fost salvaţi de către voluntarii Crucii Roşii şi persoanele ce au acordat primul ajutor; recunoaşterea profilului Societăţilor Naţionale de Cruce Roşie şi al voluntarilor săi pe prim ajutor, prevenirea rănirilor şi activităţi de promovare a sănătăţii; creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa de a actualiza şi a reîmprospăta constant tehnicile de acordare a primului ajutor; colaborări strînse cu partenerii în activităţile pe prim ajutor la nivelul comunităţii. “În toate acţiunile pe care le desfăşurăm, grupul ţintă este publicul larg în diferite contexte sociale: acasă, la serviciu, la şcoală, comunităţi rurale şi vulnerabile şi alţii, dar şi persoanele deja instruite pe prim ajutor care trebuie să-şi reîmprospăteze cunoştinţele”, susţine directorul Crucii Roşii Constanţa.

În vreme ce tot mai multe filiale din ţară au organizat „Lanţul uman al Primului Ajutor pentru Viaţă”, o acţiune comună a tuturor Societăţilor Naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie din lume, voluntarii de la Constanţa au defilat alături de pompieri. “Am ales să ne alăturăm acţiunii pompierilor, astfel că am defilat alături de ei, arătînd astfel oamenilor că şi noi sîntem implicaţi în acordarea primului ajutor”, spune Carmen Lungu. Chiar dacă ploaia a împiedicat puţin activităţile organizate de Crucea Roşie Constanţa, conducerea este de părere că misiunea a fost îndeplinită, mesajul de acordare a primului ajutor fiind transmis aşa cum trebuie. Crucea Roşie Română are o tradiţie neîntreruptă de peste 132 de ani în acordarea primului ajutor de bază şi în pregătirea surorilor medicale voluntare. În 2007, organizaţia a acordat asistenţă paramedicală unui număr de peste 5.000 de persoane. De asemenea, peste 2.500 de persoane au absolvit cursurile de prim ajutor şi mai mult de 1.000 de persoane au participat la cursurile de surori validate de Crucea Roşie. La Constanţa, în acest an, au fost pregătite zece surori de Cruce Roşie, comparativ cu anul trecut cînd 24 de tinere au ales să urmeze cursurile de specialitate, cunoştinţe care sînt recunoscute şi peste graniţele ţării.