A intrat cu mașina în bloc prin... grădină

Un șofer tânăr din Constanța a fost protagonistul unui accident spectaculos și extrem de periculos în Tomis Nord, unde a reușit să sperie zdravăn un bloc întreg. Sperietura a fost una majoră atât pentru el, cât și pentru pasagerul din dreapta. Șoferul de 22 de ani, care deține permis de conducere de șapte luni, circula pe strada Dobrilă Eugeniu. În curba dinaintea unei intersecții cu strada Sucevei, a pierdut controlul mașinii, a trecut printre boscheţi, a luat-o prin grădină şi s-a proptit în zidul unul bloc. Mașina s-a lipit de peretele exterior, căruia i-a ras izolația, şi a speriat de moarte un copil care dormea în camera protejată de zidul izbit de tânărul şofer. În apartamentul de deasupra, o familie mânca liniştită, fără să bănuiască emoţiile prin care avea să treacă. În momentul impactului, oamenii au rămas fără farfurii, care le-au sărit efectiv de pe masă.

Martorii spun că întâi s-au auzit frânele, extrem de zgomotoase, după care a urmat un impact foarte puternic. „S-au auzit mai întâi frânele, de mai multe ori, iar apoi o bubuitură tare de zici că s-a prăbușit ceva. Ne-am speriat și eu, și soțul și am ieșit repede afară, dar nu am văzut nimic pe stradă sau pe trotuar. După aia am realizat că era o mașină în boscheți. Dacă era cineva pe trotuar, îl lua cu totul”, a declarat o locatară din blocul vecin. O persoană din blocul lovit s-a plâns că nu este semnalizată corespunzător curba și că șoferii circulă, de regulă, cu viteză.

„CE-I SPUN EU LU' MAMA?” Șoferul nu își explică ce s-a întâmplat și spune că roțile i se mișcau necontrolat din senin, iar când a vrut să redreseze mașina, a pierdut controlul și s-a izbit de bloc. El a spus că avea în jur de 70 de kilometri la oră în curbă. „Veneam de la Baza Nautică și mă duceam acasă. Mergeam normal și aveam vreo 70 - 80 la oră, iar în curbă m-am trezit că mașina o ia stânga-dreapta de una singură. Am încercat să o redresez și am pus apoi frână... am pierdut controlul. Nu știu ce-i spun eu lu’ mama, că e mașina ei. I-am zis mai demult să schimbe cauciucurile, că sunt vechi, dar chiar și așa... tot e bine că nu a fost nimeni rănit”, a declarat șoferul. Acesta avea totuși o rană ușoară la mâna stângă. Un echipaj al poliției sosit la fața locului l-a testat cu aparatul Drager, care nu a depistat alcool în aerul expirat.