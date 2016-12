Aplauze pentru „Bărbierul din Sevilla”

În ciuda vremii posomorâte, o atmosferă de bună dispoziție s-a instalat, sâmbătă seară, la Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski”, sub bagheta dirijorului Raphael Feye din Belgia. Amfitrion al stării de bine a fost nimeni altul decât mintosul bărbier din Sevilla, Figaro (baritonul Daniel Pop din București), care și-a pus serviciile - înțelegând aici întreaga iscusime - în slujba lui Cupidon, pentru izbânda iubirii dintre contele Almaviva (tenorul Florin Ormenișan) și frumoasa Rosina (mezzosoprana Lucia Mihalache). „A fost foarte plăcut să debutez în acest rol, pe care mi l-am dorit demult. E o variantă mai rară, deoarece la Constanța acest rol a fost cântat mai mult de mezzosoprane. Mă bucur că am avut parteneri tineri și plini de viață, care m-au stimulat foarte mult. Am avut mari emoții și m-am bucurat că spectacolul a fost bine primit de public”, a spus Lucia Mihalache.

Plin de culoare - costume și decoruri create de constănțeanca Eugenia Tărășescu-Jianu -, dinamic și cu scene de un comic savuros, „Bărbierul din Sevilla”, de Gioachino Rossini, a fost primit cu bucurie de către publicul tomitan.

Rolul îndrăgostitului conte Almaviva, care trece printr-o mulțime de peripeții pentru a-i arăta Rosinei iubirea sa, a fost interpretat de tenorul Florin Ormenișan din București. Savuros și cu un joc scenic bun a fost bas-baritonul brașovean Marian Rește, în rolul bătrânului doctor și tutore Bartolo, la fel și baritonul Daniel Pop din București, care l-a redat pe istețul și jovialul bărbier din Sevilla. „Trebuie să vă mărturisesc că, pentru prima dată de când cânt operă la nivel profesionist, de aproximativ trei ani, am un asemenea succes la public! Nu am primit nicicând astfel de aplauze. Un public așa de primitor nu am mai întâlnit, de aceea îmi doresc tare mult să mai revin aici, la Constanța. Se vede că sunt aici mulți oameni care vin cu plăcere să asculte operă. Din ce am observat, la Constanța există un public cunoscător de operă”, a spus tânărul bariton Daniel Pop, care a debutat în rolul lui Figaro în 2014, la Craiova. Acesta este și membru al corului academic Divina Armonia, condus de Paula Ciuclea. „Ne-am simțit foarte bine alături de colegii de aici. Cu Florin Ormenișan am mai cântat împreună. A fost o... chimie între toți”, a mai spus interpretul lui Figaro.

La buna primire a „Bărbierului din Sevilla” au contribuit și ceilalți artiști din distribuție: mezzosoprana Gabriela Dobre, baritonul Bogdan Ocheșel - Fiorello și Constantin Acsinte - Basilio, corul, dar și orchestra Teatrului „Oleg Danovski”.