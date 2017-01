Atenționare MAE: Ninsori abundente, viscol și furtuni de zăpadă în SUA

Serviciul Național de Meteorologie din SUA a emis o serie de alerte privind condiții meteorologice severe pentru nord-estul şi estul Statelor Unite, în intervalul 22 - 24 ianuarie 2016, căderile de zăpadă putând atinge un nivel record în zona Washington DC, informează Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru statele New Jersey, New York, Pennsylvania, Maryland, Virginia şi Delaware sunt anunţate căderi semnificative de zăpadă, viscol, inundații în zonele de coastă, vânt puternic și furtuni, începând cu ziua de vineri până în partea a doua a zilei de duminică.

Autoritățile recomandă evitarea călătoriilor care nu sunt absolut necesare și avertizează asupra închiderii sau restricționării accesului pe unele drumuri. Autorităţile locale au anunţat că este posibil un volum foarte mare de precipitaţii, iar căderile de zăpadă pot atinge un nivel record în zona Washington DC şi în împrejurimi.

De asemnea, potrivit sursei citate, pentru New York, autoritățile locale au emis o alertă de condiții nefavorabile de călătorie, având în vedere prognozele de furtună de zăpadă și viscol, recomandând evitarea deplasărilor începând de sâmbătă până duminică.

Pentru persoanele care se află în zonele afectate și care nu pot evita călătoriile în această perioadă, autoritățile recomandă configurarea autovehiculelor pentru călătoria în condiții de viscol, menținerea în acestea a unor rezerve de hrană și apă, precum și urmărirea, în plan local, a sistemelor de avertizare meteorologică.

MAE avertizează şi asupra posibilităţii ca traficul aerian să fie perturbat, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, pentru zborile către/din aeroporturile aflate pe raza statelor afectate (inclusiv New York - JFK, New York - La Guardia, New Jersey - Newark).