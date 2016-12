Au mințit poporul cu televizorul! Plătiți ca să devină traficanți de arme!

A fost o regie din seria „Au mințit poporul cu televizorul"! Procurorii antimafia i-au luat cu fulgi cu tot pe cei care s-au prefăcut că sunt traficanți de arme în ancheta-cacealma produsă de uriașul post de televziune britanic Sky News. Actorii se pare că au fost plătiți cu mii de euro pentru prestația lor și ar fi fost chiar mințiți că vor lua parte la o mică scenă dintr-un documentar, nicidecum la un material de presă în care informația trebuie să fie reală. „Ne-au spus să nu ne facem griji, pentru că la momentul difuzării va apărea la sfârșit, pe display, că toate personajele din acest documentar sunt fictive și sunt doar cu caracter informativ", a declarat Aurelian Szanto, intermediarul din România al jurnaliștilor englezi.

După documentarul britanic „The Romanians Are Coming", în care englezii ne-au prezentat drept cerșetori, putem face și noi acum un documentar pe care îl putem intitula „Vin Jurnaliștii Englezi". În acest film putem să arătăm cum au reușit englezii să difuzeze cea mai mare regie dovedită, de TV, din ultimii ani. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) i-au deconspirat pe actorii care s-au dat drept traficanți de arme români, în marea anchetă demarată de Sky News. Miercuri, anchetatorii au făcut şapte percheziţii la Bistriţa-Năsăud şi Târgu Mureş. Conform unor surse judiciare, cinci persoane au fost ridicate și duse la audieri. În acest caz, procurorii antimafia au început și urmărirea penală pentru contrabandă şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

„Au fost identificate persoanele mascate şi alte persoane cu care au colaborat. Se confirmă ceea ce am preconizat, un scenariu care cred că a fost pus la cale de jurnaliştii britanici", a declarat procurorul-şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu.

Stuart Ramsay, vedeta lui Sky News, se face „Stuart Little", de rușine. Aurelian Szanto, unul dintre cei săltați de procurori, spune că a fost păcălit de jurnaliști pentru a pune un întreg scenariu în mișcare.

„Am fost contactat, prin cineva care are contacte la trustul Sky, dacă sunt de acord să filmez un documentar pe teritoriul României. Mi-a spus că este vorba despre un documentar pe care trustul îl face în legătură cu traficul de arme. Am avut un prieten care știam că are arme de vânătoare, l-am contactat telefonic din Anglia și l-am întrebat dacă este de acord să facem acest documentar, bineînțeles nu pe gratis. Cu o renumerație pentru actorie, pentru prezentare. Mi-au declarat: „Nu vă faceți griji, la momentul difuzării va apărea la sfârșit, pe display, că toate personajele din acest documentar sunt fictive și sunt doar cu caracter informativ“", a declarat Aurelian Szanto. Conform unor surse judiciare, jurnaliștii s-au transformat în scenariști și le-au scris și replicile traficanților. Realizatorii anchetei-cacealma voiau un loc pitoresc și ar fi cerut să filmeze într-o zonă de munte. S-a rezolvat cât ai bate din palme. Finul intermediarului a ales un deal din localitatea Mărişelu din Bistriţa-Năsăud. Șeful antimafia, Daniel Horodniceanu, nu s-a lăsat până n-a găsit și mașina implicată în reportaj. Autovehiculul de teren a fost descoperit de procurori într-un sat din Bistrița. Ambasada României la Londra a anunțat că va informa presa și autorităţile britanice despre concluziile procurorilor din acest caz.

Citește și:

Un jurnalist englez ne-a transformat în traficanți de arme și acum râde de noi!