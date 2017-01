Boxerul Lucian Bute nu se gândește încă la retragere

Pugilistul român Lucian Bute, care a ratat cucerirea titlului mondial WBC la categoria supermijlocie, după ce a terminat la egalitate cu suedezul de origine gambiană Badou Jack, a mărturisit că nu se gândește încă la retragere. Deși are 36 de ani, iar în disputa cu Badou Jack a părut uneori lipsit de energie, Bute nu are de gând să se retragă în viitorul apropiat. „Unii mi-au zis să mă retrag după meciul cu Froch. Alții după cel cu Pascal. Contra lui DeGale am arătat că fac față, iar cu Badou Jack am făcut meci egal. E decizia mea. Eu voi hotărî când va fi timpul să mă retrag. Am reușit două meciuri foarte echilibrate împotriva a doi campioni. Cred că mai fac față și mai am lucruri de arătat. Am chef să continuu, nu sunt terminat. Am chef să continui antrenamentele. Când voi hotărî să mă retrag, o voi face pentru totdeauna”, a precizat Bute, care a dat de înțeles că ar putea lupta din nou la toamnă pentru a vedea de ce mai este în stare, astfel că lumea nu ar trebui să se aștepte la un nou meci pentru titlul mondial. Promotorul Yvon Michel a afirmat: „Are nevoie de un meci ca să-și verifice viteza, forța, felul cum lovește și echilibrul”.

Revenit din țară după meciul cu Jack, Bute a repetat declarațiile privind retragerea din activitate. „Chiar dacă am 36 de ani, sunt sănătos și mai pot face meciuri mari. Fac parte din elita boxerilor de la supermijlocie și acest meci îmi dă încredere pentru viitor. Fac o pauză la Galați, apoi după 2-3 săptămâni mă voi întoarce la Montreal și în toamnă o să discut cu managerul meu pentru un potențial meci. Nu putem vorbi despre un meci pentru titlul mondial, trebuie să mai aștept un pic, să mai fac unul-două meciuri normale până să ajung din nou în poziția de a mă bate pentru centură. Am 36 de ani, nu mi-a mai rămas mult timp, am luat în calcul și retragerea, dar acum sunt sănătos și încă mă antrenez cu entuziasm, nu m-am plictisit. Eu voi decide când e momentul să spun stop”, a spus boxerul gălățean.

Lucian Bute are în palmares 32 de victorii (25 KO), un meci egal și trei înfrângeri la profesioniști. De la pierderea titlului mondial IBF, în 2012, în fața englezului Carl Froch, românul a câștigat doar două dintre cele patru meciuri disputate. El s-a înclinat în fața canadianului Jean Pascal, în 2014, înainte de a fi învins la puncte de James DeGale, anul trecut în luna noiembrie, în alt meci pentru titlul mondial (versiunea IBF).

Citește și:

Lucian Bute este încrezător în posibilitatea de a redeveni campion mondial

Mai sunt patru zile până la meciul Lucian Bute - Badou Jack

Lucian Bute e optimist înaintea meciului cu Badou Jack