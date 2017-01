Britanicii de la Editors își aduc... visele pe litoral

În urmă cu săptămână, britanicii de la Editors au cântat în fața a peste 135.000 de oameni la Glastonbury, festivalul-mastodont al Marii Britanii. Luna viitoare vor cânta la Constanța, la prima ediție a Spellground Festival, care se va desfășura timp de trei zile, între 12 și 14 august, pe trei mari scene, două în Campusul Universității „Ovidius” și una pe plaja din Năvodori.

Faimoasa trupă Editors va urca pe Master Stage, cea mai mare scenă găzduită vreodată de orașul Constanța (peste 300 mp), sâmbătă, 13 august, la Campus. Ea nu vor veni singură, ci și cu cel de-al cincilea și cel mai nou album al său „In Dream”, ieșit din studio în octombrie 2015 și produs în regim propriu, fără nicio colaborare cu casele de discuri. Albumul a ajuns rapid în primele cinci locuri în topurile britanice și strălucește prin hituri precum: „Life Is a Fear” și „No Harm”.

„Mulți i-au comparat cu U2, Joy Division, Interpol. Dar nu pentru mult timp. Pentru că acordurile inedite și stilul vocal inconfundabil al lui Tom Smith au spus lumii sus și tare: Editors sunt incomparabili. De la primele piese de referință, „Bullets”, „Munich” sau „Blood”, până la excelentul „Papillon” sau cel mai recent single devenit hit, „All The Kings”, trupa britanică a cunoscut multe puncte culminante în cei 14 ani de activitate. Albumul definitoriu rămâne „The Weight of Your Love” din 2013, care a cucerit topurile în toată Europa și i-a făcut pe băieți de nelipsit din marile festivaluri. Cu vânzări cumulate de peste 2 milioane de exemplare în toată lumea, cei de la Editors au ars repede procesele: de la trupa de facultate la maturitate și deja în panteonul legendelor muzicii britanice”, spun organizatorii Spellground Festival.

Biletele pentru o zi la Spellground Festival costă 130 de lei, până pe 15 iulie. La intrare, în ziua evenimentului, tichetele vor fi disponibile la prețul de 185 lei.

Ultimele 4.000 abonamente la prețul de 295 lei pot fi cumpărate pe eventim.ro, în rețeaua de distribuție Eventim sau pe bilete.ro, în oficiile Poștei Române, în magazinele Inmedio semnalizate cu Bilete.ro și în magazinele Germanos.

