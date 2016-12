"Cartea şoaptelor", de Varujan Vosganian, bestsellerul anului în Armenia

Romanul "Cartea şoaptelor", scris de Varujan Vosganian, a fost declarat bestsellerul anului 2013 în Armenia, conform agenţiei de presă Armenpress, informează un comunicat de ieri. Armenpress a lansat anul trecut proiectul "Lista celor mai bine vândute cărţi". În aprilie 2012, "Cartea şoaptelor" a apărut în armeană, la editura Uniunii Scriitorilor din Armenia, traducere coordonată de Sergiu Selian. "Cartea şoaptelor", una dintre cele mai apreciate şi mai premiate cărţi din anul editorial 2009, a fost tradusă deja în numeroase limbi, astfel că, la numai trei luni de la apariţia romanului la editura Polirom, editura Pre-Textos (Valencia, Spania) a achiziţionat drepturile de publicare a "Cărţii şoaptelor" în limba spaniolă, traducere realizată de Joaquin Garrigos şi apărută în ianuarie 2011. Alături de versiunea spaniolă, a fost publicată în 2011 traducerea în limba italiană, sub semnătura Anitei Bernacchia şi apărută la Keller Editore. "Cartea şoaptelor" a mai apărut în bulgară, la editura Avangard Print, în traducerea Vaninei Bozhikova, în franceză, la Editions de Syrtes, în traducerea lui Laure Hinckel şi Marily le Nir, în ebraică, la editura Hakibbutz Hameuchad, traducere de Any Shilon, în maghiară şi cehă, la Orpheusz din Budapesta şi Havran din Praga, şi în suedeză, la editura 2244, în traducerea lui Inger Johansson. Recent, romanul semnat de Varujan Vosganian a obţinut o nominalizare la unul dintre cele mai importante premii literare din spaţiul german, premiul Târgului de Carte de la Leipzig. Romanul este disponibil şi sub formă de eBook. Varujan Vosganian, Nicolae Breban, Mircea Cărtărescu şi Norman Manea sunt scriitorii propuşi anul acesta de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România pentru Premiul Nobel.