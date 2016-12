Câteva zile până la megaspectacolul „Lord of the Dance”

Fenomenul irlandez care a cucerit întreaga lume denumit „Lord of the Dance” revine peste numai câteva zile la Constanța! Celebra formație de dansatori a lui Michael Flatley revine la noi în țară cu noul spectacol „Dangerous Games”. Evenimentul va avea loc luni, 5 octombrie, la Sala Sporturilor și propune publicului momente coregrafice create de zeci de dansatori - campioni mondiali la dans, efecte vizuale, jocuri de lumini si laser. Biletele se găsesc în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor, magazinele Flanco, Domo, Vodafone și Orange, la prețuri în funcție de categorie: IV - 100 lei, III - 150 lei, II - 200 lei, I - 250 lei și VIP - 300 lei. Spectacolul pregătit de irlandezi va fi unul grandios, cu proiecții holografice 3D, un sistem ce combină tehnologiile de ultim moment pentru a crea iluzii optice tridimensionale, oferind spectatorilor o experiență unică. Cei care doresc să comande biletele online o pot face de pe site-urile biletoo.ro, bilet.ro, blt.ro, bilete.ro, myticket.ro și eventim.ro. Pe 6 octombrie, „Dangerous Games” va avea loc la Sala Palatului din București.

FLATLEY SE RETRAGE Dansatorul şi coregraful american Michael Flatley este creatorul spectacolelor inspirate din folclorul irlandez „Lord of the Dance”. El a lansat acest concept în 1995, iar în urmă cu două săptămâni a anunțat că se va retrage din activitate la sfârşitul acestui an. Flatley, în vârstă de 57 de ani, va avea o apariţie specială în spectacolul „Lord of the Dance - Dangerous Games” şi va debuta astfel pe Broadway, pe scena de la Lyric Theater din New York. Spectacolul respectiv va fi jucat din 7 noiembrie până pe 3 ianuarie. Prin acea reprezentaţie, Michael Flatley se va retrage din activitate, au precizat producătorii show-ului.

RECORD ȘI SACRIFICIU Spectacolul „Dangerous Games”, ce include holograme, roboţi dansatori şi acrobaţi, alături de tradiţionala trupă de dansatori irlandezi, va avea un moment cu celebrul dansator Michael Flatley, la finalul fiecărei reprezentaţii. Într-un interviu acordat în presa britanică la începutul acestui an, Michael Flatley, discutând despre impactul devastator pe care dansul l-a avut asupra trupului său, a dezvăluit faptul că, de-a lungul anilor, a suferit numeroase fracturi şi vătămări la nivelul coloanei vertebrale. Michael Flatley, născut la Chicago din părinţi americano-irlandezi, a reinventat dansul tradiţional irlandez, încorporând o serie de mişcări originale la nivelul părţii superioare a trunchiului, dar şi ritmuri contemporane, în tradiţionalul dans „step”. Potrivit revistei „Forbes“, averea sa a fost estimată în acest an la 300 de milioane de dolari. Spectacolul „Lord of the Dance”, care a avut premiera în 1996, a doborât recordul mondial de box office pentru un show de dans, după 21 de reprezentaţii consecutive pe stadionul „Wembley“ din Londra.

