Câți tineri au ales să studieze în universitățile constănțene

Luna octombrie este cea în care orașele care sunt centre universitare se animă de tineri care intră în viața de student cu aspirații, dar și de studenți dornici să își definitiveze cariera. La Constanța, mii de studenți au început joi anul universitar la cele mai importante instituții de învățământ superior. Fie că au ajuns la facultatea la care au visat de ani buni sau au ajuns din întâmplare la una din specializările unei universități, tinerii au fost prezenți la festivitatea de deschidere a anului la Universitatea Maritimă (UMC) și la Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC). Elena este studentă în anul I la UMC și spune că, deși o așteaptă o carieră grea, este dornică să înceapă cursurile și să ajungă să profeseze, străbătând mările și oceanele. Ca ea sunt și alți tineri care au ales această universitate. Conducerea instituției spune că problemele financiare ale românilor, dar și rata mică de promovare la Bacalaureat au afectat numărul de studenți ai UMC, însă nicio specializare nu a fost închisă. ”Avem un număr mai mic de studenți, avem o scădere a numărului de masteranzi, dar și la specializările conexe navigației din universitate. Însă nu am fost în situația de a închide specializări”, a declarat rectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Violeta Ciucur. La UOC, conducerea instituției se bucură de un număr mai mare de studenți față de anul trecut, însă facultățile au făcut o reorganizare a specializărilor, așa că 14 programe masterale au fost închise. ”Avem o creștere cu mai bine de 1.000 de studenți în anul I. Cred că va fi un an bun, din toate punctele de vedere. Dinamismul învățământului presupune să te adaptezi cerințelor pieței, așa că am mai redus din programele masterale. Este vorba de 14 masterate de la mai multe facultăți”, a precizat rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină. La festivitățile de deschidere ale celor două universități au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale și centrale, reprezentanți ai consulatelor de la Constanța și ai altor instituții publice din municipiu. La UMC studiază aproximativ 5.000 de tineri, iar la UOC, peste 15.000 de studenți.

