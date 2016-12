Catrinel Menghia, la Cannes cu Sophia Loren

Actriţa şi modelul Catrinel Menghia a avut, miercuri seară, onoarea să păşească pe covorul roşu la Festivalul de Film de la Cannes, alături de Sophia Loren. Catrinel a făcut parte din distribuţia filmului de scurtmetraj „Voce Umana”, în care rolul principal este interpretat de legendara actriţă italiană. Cu acest prilej, Sophia Loren şi Catrinel Menghia au ţinut să-şi promoveze şi filmul de scurtmetraj.

Catrinel Menghia şi ceilalţi actori din film au luat parte la premiera peliculei „Two Days, One Night”, care o are în rolul principal pe Marion Cottilard. Îmbrăcată într-o rochie roşie ce aparţine brandului Ralph & Russo, frumoasa româncă a strălucit pe covorul roşu de la Cannes, alături de Sophia Loren. Actriţa italiană, în vârstă de 79 de ani, a fost desemnată regina ediţiei din acest an a Festivalului de la Cannes. Diva a purtat la premieră o rochie aurie creată de Giorgio Armani.